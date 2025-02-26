快訊

郭富城愛妻米蘭遭搶緊急求救！一下飛機「證件＋卡全被搶」

華航也跟進了！3月起國籍航空全面禁止航程使用行動電源

王成機接國家公園署長 劉世芳：期許深化生態保育

中央社／ 台北26日電

內政部長劉世芳今天說，國家公園署長由內政部地政司長王成機接任，期許國家公園署持續深化生態保育與文化資產保存，未來更能在淨零轉型扮演重要角色。

內政部國家公園署今天舉行署長布達交接典禮。劉世芳說，感謝代理署長陳貞蓉辛勞付出，新任署長王成機擁有測量、土地管理、土木工程、環境治理專業及經驗，期許國家公園署未來能在淨零轉型扮演重要角色。

劉世芳表示，國家公園署自民國112年9月成立以來，除了既有國家公園也將濕地與海岸納入保育架構，讓台灣生態環境永續發展。去年0403地震造成太魯閣國家公園嚴重災損，國家公園署立即啟動復原計畫，在行政院全力支持下，投入超過新台幣30億元分階段重建，也將強化園區內科技防災機制，提升基礎設施安全。

劉世芳說，國家公園、濕地與海岸是台灣關鍵自然碳匯與碳吸存場域。國家公園署已啟動碳匯盤點，國家公園每年可吸存超過303萬公噸二氧化碳；希望國家公園署積極透過生態復育、濕地保護與海洋治理等方式，發揮自然碳匯最大效益，為國家淨零轉型貢獻更多力量。

劉世芳表示，期許國家公園署在王成機帶領下，強化和地方及國際夥伴合作，透過與地方政府、民間團體、學術機構及社區居民協作共同行動，讓台灣國家公園成為世界矚目典範。

劉世芳 太魯閣國家公園 淨零

延伸閱讀

投入高雄市長選舉？ 劉世芳：不介入黨務、選務

修政治獻金法被疑幫開後門 劉世芳力撇

綠營預告早出事？ 藍營：林岱樺主張政治打壓恐加速同黨切割

新埔遠東化纖廠氣爆案 劉世芳慰勞竹縣打火弟兄

相關新聞

影／助理費案頻爆 賴清德：綠民代配偶、三親等內不宜擔任公費助理

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，近年來，各政黨都有民意代表涉入助理費相關案件，遵守法律、不違法是民進黨...

黃國昌挨批刪預算蹭棒球 民眾黨：合理監督體育署官員

我國取得2026年世界棒球經典賽（WBC）正賽門票，民眾黨主席黃國昌遭到批評「刪預算還敢看棒球」。民眾黨發言人吳怡萱今天...

傅崐萁批民進黨買媒體抹黑 要賴清德向全民交代

大罷免潮來襲，國民黨立院黨團總召傅崐萁今天表示，民進黨透過購買媒體抹黑在野黨立委、散播不實訊息，早已不是新鮮事。做為執政...

立院裝測分貝設備 民眾黨：黃國昌是對不公不義咆哮

立法院司法及法制委員會去年審查立法院預算時通過主決議，建請立法院規劃在所有會議室裝設空氣品質、噪音檢測設備方案等，立法院...

教育部封殺陸3所大學 賴政府兩岸事務「內閣角色對調」

教育部長鄭英耀2月20日在大專院校校長會議宣布封殺廣州暨南大學、福建華僑大學、北京華文學院等三所隸屬於中共統戰部的學校，國內反應兩極。然而，華僑、華文大學學歷，教育部本來就沒有採認，暨南大學是2018年就納入統戰部，迄今6年多了，選在此時由教育部發起封殺之舉，也反映出賴政府內閣在兩岸事務上的今非昔比。

被柯建銘預言8月底消失在台灣天空 民眾黨：紮實長在地面

民眾黨立委吳春城昨天宣布辭去立委職務，民進黨立法院黨團總召柯建銘聲稱「民眾黨的政治生命就到今年8月底」。民眾黨發言人吳怡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。