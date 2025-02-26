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華航也跟進了！3月起國籍航空全面禁止航程使用行動電源

黃國昌挨批刪預算蹭棒球 民眾黨：合理監督體育署官員

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
中華隊前進明年世界棒球經典賽，確定連續6屆參加正賽。記者許正宏／攝影
中華隊前進明年世界棒球經典賽，確定連續6屆參加正賽。記者許正宏／攝影

我國取得2026年世界棒球經典賽（WBC）正賽門票，民眾黨主席黃國昌遭到批評「刪預算還敢看棒球」。民眾黨發言人吳怡萱今天表示，感謝中華隊為國爭光，身為台灣的一份子，民眾黨當然要幫他們加油，刪凍預算沒有影響球員，而是合理監督體育署官員。

民眾黨文宣部主任李頂立說，教育部體育署今年的預算，相較去年增加20億元，如果在野黨不認同體育發展，多出來的這筆預算也不會通過。

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）昨天落幕，中華隊以6比3擊退西班牙隊，取得2026年世界棒球經典賽正賽門票，黃國昌隨即在臉書發文祝賀，寫下「相信台灣！WBC 我們來啦～～～～」等字樣，留言區卻遭到洗版「蹭什麼？太離譜了真的太離譜了」、「蹭好蹭滿」、「政客不要來好嗎？」、「刪預算的！不用來蹭」。

民眾黨下午舉行中央委員會轉述記者會，吳怡萱表示，這些都是部分網友的想法，可能是被民進黨側翼帶風向，民眾黨還是要替中華隊加油，感謝他們在棒球領域發光發熱、為台灣爭光，「民眾黨為他們加油，我們是台灣的一份子，當然也感到榮耀。」

不過，吳怡萱也說，民眾黨到非常不能接受，看棒球的同時出現政治口水，希望這些政治造謠可以遠離棒球，還給台灣體育比較乾淨的空間。

吳怡萱指出，體育署今年度預算達到史上新高，在野黨刪減、凍結預算都沒有影響球員，而是在國會合理監督體育署官員，對於部分認知落差產生誤解，甚至是被執政黨刻意被風向，民眾黨感到非常遺憾。

李頂立表示，「贏球就是挺台灣，輸球就是刪預算」，民進黨真的相當可笑，往往都只有在體育賽事，才能看到大家團結一心，然而卻有人在內部製造不團結的聲音，難道就只是為了護航執政黨，體育署預算相較去年多出20億元，這件事情應該要做正面解讀，「如果在野黨不認同體育發展，這筆多出來預算也不會通過。」

吳怡萱 民眾黨 體育

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