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傅崐萁批民進黨買媒體抹黑 要賴清德向全民交代

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
大罷免潮來襲，國民黨立院黨團總召傅崐萁今天表示，民進黨透過購買媒體抹黑在野黨立委、散播不實訊息。圖／聯合報系資料照片
大罷免潮來襲，國民黨立院黨團總召傅崐萁今天表示，民進黨透過購買媒體抹黑在野黨立委、散播不實訊息。圖／聯合報系資料照片

大罷免潮來襲，國民黨立院黨團總召傅崐萁今天表示，民進黨透過購買媒體抹黑在野黨立委、散播不實訊息，早已不是新鮮事。做為執政黨，是否濫用社會資源來打壓異己？身兼民進黨主席的賴清德總統應該向社會大眾做出清楚交代。

傅崐萁表示，根據工程會提供的資料，三立與民視在過去8年間共獲得將近600件政府標案，總預算高達95億元，其中許多標案為限制性招標。

傅崐萁也引述立法院預算中心報告指出，近3年來，包括衛福部、經濟部、勞動部、農業部、教育部、內政部及客委會等部會的媒體宣傳經費，「得標廠商集中度甚高」。尤其是行政院與各部會在112年度的反詐騙影片及媒體行銷標案，總計4562萬元，其中民視竟獨得94%，幾乎由一家公司壟斷。

傅崐萁說，這些公開資料擺在眼前，民進黨是否應該向人民做出說明，甚至道歉？賴清德更應該親自回應，而不是讓黨內人士閃爍其詞、避重就輕，他期待賴清德展現執政者的高度，正面回應社會的疑問。

另外，傅崐萁也表示，日前台中發生氣爆事件，賴清德竟將慰問金縮水的責任推給立法院，甚至造謠指控消防預算遭刪減。然而，消防署事實上114年度預算編列57億2146萬元，比去年增加約28億元，立法院僅凍結12億1377萬元，並未刪減任何消防經費。

傅崐萁 民進黨 賴清德

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