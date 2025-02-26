被柯建銘預言8月底消失在台灣天空 民眾黨：紮實長在地面

民眾黨立委吳春城昨天宣布辭去立委職務，民進黨立法院黨團總召柯建銘聲稱「民眾黨的政治生命就到今年8月底」。民眾黨發言人吳怡萱今天說，台灣上空盤旋民進黨的威權幽靈，民眾黨小草則是紮實地長在地面，執政黨團只看天空不彎下腰，難怪無法真實感受民意。

吳春城深陷壯世代爭議，昨天宣布辭去立委職務，按照民眾黨2024年不分區立委名單排序，遞補人選為東吳大學政治系教授劉書彬。民進黨立法院黨團上午舉行記者會，柯建銘呼籲在野黨「放下屠刀立地成佛」，直言民眾黨的政治生命就到今年8月底為止。

吳怡萱稍早受訪時表示，民進黨團的記者會看起來像法會，實在搞不清楚柯建銘的胡言亂語，目前台灣上空盤旋著民進黨的威權幽靈，民眾黨小草則是紮實地長在地面、不會消失在上空，柯建銘身為執政黨團總召，不常彎下腰只會看天空，難怪無法真實感受民意，「到底是飄在天空或腳踏實地，可能還是要務實地回答質疑。」

吳怡萱也說，民進黨針對壯世代進行政治攻擊，因為這些衝突製造更深的世代對立，民眾黨感到非常遺憾，相信吳春城回到民間社會，還是會繼續推廣壯世代的理念跟價值，而面對超高齡化社會的來臨，跨世代的挑戰跟社會變動，未來還是需要即時因應，不能因為政治鬥爭而忽略。

針對媒體報導，吳春城與民眾黨立委黃珊珊友好，成為民眾黨主席黃國昌上任後「肅清珊派」的第一槍，吳怡萱則表示，吳春城、黃珊珊與黃國昌都是黨內的重要角色，民眾黨不會因為外界的見縫插針，而被分化內部團結與現在的每一步決定。

吳怡萱強調，有關吳春城請辭立委職務的原因，昨天已經在立法院清楚向外界報告，壯世代被民進黨政治鬥爭而汙名化，柯建銘甚至說「壯促法要不要廢都不是重點」，請問對於現在的民進黨來說，什麼法案跟立法方向才是他們在乎的標準。

此外，民進黨立委鍾佳濱先前提案，立法院應裝設噪音檢測儀器，遭指是針對民眾黨立委黃國昌。吳怡萱聽聞後笑說，這種提案蠻有創意，但是應該要針對民進黨立委，過去拿尖叫雞胡搞瞎搞，是否也會超過正常分貝，麻煩鍾佳濱多關心立法院的公物，例如門鎖跟麥克風都有被破壞，「請他發揮創意之後，還是要務實解決問題。」

民眾黨文宣部主任李頂立則說，前總統蔡英文曾經說過，如果聽不見可以拍桌子，這就是監督執政的基本態度，民進黨過去很常操作黃國昌咆哮，其實都是針對不公不義、貪腐弊案與執政無能，「如果是為了耳膜健康，大家應該沒有異議，如果是要針對個人打壓就大可不必。」