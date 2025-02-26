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吳崢：沒下預算打藍委 傅崐萁不敢對賭就是「臭俗仔」
國民黨立院黨團總召傅崐萁今天表示，民進黨中央黨部下預算攻擊國民黨立委，而他一向都是被攻擊的第一名。民進黨新聞部主任吳崢回應，傅崐萁被罵牽拖民進黨，若拿得出民進黨部下預算買媒體攻擊他，自己就辭職，拿不出來，傅崐萁辭職，「一句話敢不敢？不敢就是臭俗仔」。
傅崐萁指出，國民黨接到非常多來自媒體的訊息，包括民進黨中央黨部又下預算，到哪個電台、電視台、社團，買廣告要攻擊、怎麼樣的置入性行銷，更有綠媒向他承認，民進黨中央下預算要攻擊、中傷立委。
吳崢表示，傅崐萁剛剛在記者會上造謠，說民進黨中央黨部下預算買新聞攻擊他，根本笑死人，被罵牽拖民進黨，傅崐萁是不是以為自己形象很好、人緣很好？傅本人就是立法院會走路的假新聞。
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