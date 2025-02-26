趙少康：美國國際開發總署干預台灣內政 賴清德查不查？

台灣民主實驗室被爆5年內收美國國際開發署（USAID）計畫贊助約134萬美元，民進黨立委沈伯洋遭議員檢舉涉違「國安法」。中廣前董事長趙少康今表示，為什麼是沈伯洋？他在台灣做的事是出於自身意願還是拿錢辦事當傳聲筒？美國除了可能想影響台灣輿論風向，有沒有介入國內選舉？

趙少康表示，美國總統川普上台後極力為美國政府節流，美國國際開發總署的金流才曝光，沒想到，跟沈伯洋有關的三個組織，直接或間接接受USAID捐助，6年拿了新台幣5700萬元，補習班老師出身的大學教授，怎麼有這麼大的本事，可以不斷拿到「美援」？USAID干預台灣內政，賴清德查不查？

趙少康表示，台灣民主實驗室是沈伯洋成立，台灣人權促進會、環境法律人協會也都跟他有關，沈伯洋說，他是接受索羅斯開放社會基金會的捐助，不是USAID，問題是，USAID早就把開放社會基金會列為捐助對象，用來「在發展中國家促進激進的社會議程」，索羅斯跟USAID的關係曖昧不明，開放社會基金會是不是USAID干預他國內政的白手套？

趙少康說，國安法規定，不能拿境外資金從事政府活動，如果有直接或間接影響選舉，還違反選罷法，國安單位跟檢調都應該好好調查，給國人一個交代。