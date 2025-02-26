快訊

四接環評闖關成功！17名環評委員一致同意 現場爆發數次衝突

員工爆料無預警裁員…KKday證實了！組織變革「38人選擇優退」

前駐菲代表徐佩勇性騷女秘書「胸部讓我非常興奮」 遭撤職罰50萬

聽新聞
0:00 / 0:00

趙少康：美國國際開發總署干預台灣內政 賴清德查不查？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康今質疑，為什麼是民進黨立委沈伯洋？他在台灣做的事是出於自身意願還是拿錢辦事當傳聲筒？美國除了可能想影響台灣輿論風向，有沒有介入國內選舉？圖／取自趙少康臉書
中廣前董事長趙少康今質疑，為什麼是民進黨立委沈伯洋？他在台灣做的事是出於自身意願還是拿錢辦事當傳聲筒？美國除了可能想影響台灣輿論風向，有沒有介入國內選舉？圖／取自趙少康臉書

台灣民主實驗室被爆5年內收美國國際開發署（USAID）計畫贊助約134萬美元，民進黨立委沈伯洋遭議員檢舉涉違「國安法」。中廣前董事長趙少康今表示，為什麼是沈伯洋？他在台灣做的事是出於自身意願還是拿錢辦事當傳聲筒？美國除了可能想影響台灣輿論風向，有沒有介入國內選舉？

趙少康表示，美國總統川普上台後極力為美國政府節流，美國國際開發總署的金流才曝光，沒想到，跟沈伯洋有關的三個組織，直接或間接接受USAID捐助，6年拿了新台幣5700萬元，補習班老師出身的大學教授，怎麼有這麼大的本事，可以不斷拿到「美援」？USAID干預台灣內政，賴清德查不查？

趙少康表示，台灣民主實驗室是沈伯洋成立，台灣人權促進會、環境法律人協會也都跟他有關，沈伯洋說，他是接受索羅斯開放社會基金會的捐助，不是USAID，問題是，USAID早就把開放社會基金會列為捐助對象，用來「在發展中國家促進激進的社會議程」，索羅斯跟USAID的關係曖昧不明，開放社會基金會是不是USAID干預他國內政的白手套？

趙少康說，國安法規定，不能拿境外資金從事政府活動，如果有直接或間接影響選舉，還違反選罷法，國安單位跟檢調都應該好好調查，給國人一個交代。

國安法 沈伯洋 美國

延伸閱讀

二二八將至 賴清德：推動轉型正義的腳步不會停歇

收美贊助？沈伯洋遭告發違反國安法 游智彬：上帝、媽祖不會原諒

沈伯洋遭檢舉疑領國外組織補助 蕭旭岑：檢調敢動嗎？

藍喊比照吳春城辭職 沈伯洋：被提名立委後已放棄申請標案

相關新聞

助理費案頻爆 賴清德：綠民代配偶、三親等內不宜擔任公費助理

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，近年來，各政黨都有民意代表涉入助理費相關案件，遵守法律、不違法是民進黨...

趙少康：美國國際開發總署干預台灣內政 賴清德查不查？

台灣民主實驗室被爆5年內收美國國際開發署（USAID）計畫贊助約134萬美元，民進黨立委沈伯洋遭議員檢舉涉違「國安法」。...

替太陽光電開方便之門 監院彈劾陳凱凌等三人

監察院今天表示，已通過監察委員林文程、浦忠成、趙永清所提，對經濟部能源署署長游振偉、前組長林文信及台南市政府經濟發展局前...

民眾黨公布第二波一級主管名單 翟本喬掌國家治理學院

民眾黨主席黃國昌就任滿一周，今天通過第二波黨務一級主管，和沛科技創辦人翟本喬出任國家治理學院主任。黃國昌表示，面對當今完...

砍預算又要發現金 綠：藍地方縣市應先發

「發現金只是一時討好民眾，國民黨應提出更多福國利民法案！」民進黨發言人吳崢26日表示，稅收超徵5283億，將會多分配給地方政府，然後國民黨又要普發1萬元給民眾，可見其無心為國家長遠發展著想，反而是有財政盈餘的藍營地方縣市才應優先發現金；發言人戴瑋姍則指出，稅收賸餘應拿來還債，不該普發用掉。

二二八將至 賴清德：推動轉型正義的腳步不會停歇

民進黨中常會今天邀請建築文資工作者凌宗魁，以「轉型正義-空間與記憶」為題進行專案報告，民進黨主席賴清德聽取報告後表示，政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。