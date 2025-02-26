二二八將至 賴清德：推動轉型正義的腳步不會停歇

民進黨中常會今天邀請建築文資工作者凌宗魁，以「轉型正義-空間與記憶」為題進行專案報告，民進黨主席賴清德聽取報告後表示，政府推動轉型正義的腳步不會停歇，會以全民作為轉型正義教育的對象，採取積極的行動，持續與社會溝通，深化台灣民主、自由、人權的價值，這是台灣與世界友人共同的理念價值，更是世世代代要珍惜守護的生活方式。

賴清德指出，後天就是二二八紀念日，透過各地都不同的紀念活動，不只是讓台灣人，甚至是外國朋友，了解痛苦的記憶，其實與台灣日常生活場景非常靠近，也唯有一同回望歷史，才能擘劃出共同的未來。

賴清德說，轉型正義是政府在守護台灣民主、自由、人權這條道路上重要的任務，要勇敢面對過去黑暗的歷史，同時記取教訓，避免錯誤的歷史重演，才能打造公義永續、民主和平的台灣。

賴清德表示，行政院公布了轉型正義階段政策重點策進方案，以深化自由民主、確立普世人權為願景，確立政策基礎，並完備政策體系，提出後續重要政策目標。

賴清德指出，行政院也已經將「不義遺址保存條例」草案送交立法院審議，希望能解決凌宗魁老師所提到不義遺址保存不易的挑戰，達成保存活化的目標，強化空間保存以及歷史事件記憶。