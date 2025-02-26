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砍預算又要發現金 綠：藍地方縣市應先發

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民進黨發言人吳崢、戴瑋姍26日召開記者會，批評國民黨普發現金的政策破壞國家永續發展。（民進黨提供）
民進黨發言人吳崢、戴瑋姍26日召開記者會，批評國民黨普發現金的政策破壞國家永續發展。（民進黨提供）

「發現金只是一時討好民眾，國民黨應提出更多福國利民法案！」民進黨發言人吳崢26日表示，稅收超徵5283億，將會多分配給地方政府，然後國民黨又要普發1萬元給民眾，可見其無心為國家長遠發展著想，反而是有財政盈餘的藍營地方縣市才應優先發現金；發言人戴瑋姍則指出，稅收賸餘應拿來還債，不該普發用掉。

北北桃該先發現金

吳崢表示，過去政府的施政成效顯著，從前總統蔡英文到總統賴清德時期，政府有效運用財政資源，包括社會福利政策，如：「0到6歲國家一起養」、「長照3.0」的推動，還是完善軌道交通與水資源設施等基礎建設，都需要充足財政支援；為了維持吸引外資的環境，確保持續發展，將資源留在中央政府是必要的。

「若國民黨迫切想發現金，何以不在藍營地方執政縣市發放？」吳崢質疑，國民黨的立委們可能因問政及論述都上不了檯面，只能提出大撒幣，來爭取人民的支持。他指出，以2023年度台北、新北、桃園三都有稅收賸餘，台北市33億、新北市76億、桃園市21億，為何不先請這三都首長帶頭發放？

批藍怕罷免亂提案

「普發現金只是國民黨想轉移被罷免的焦點！」戴瑋姍指出，國民黨主席朱立倫為防堵藍委遭到罷免，提出普發現金，企圖轉移國民黨聯合民眾黨國會一籮筐負面、鬧事的形象，但朱立倫出發點只為「政治考量」，並非真正為全國人民著想。想當初前行政院長蘇貞昌普發6千元，被藍營罵成什麼樣子，如今卻又要政府普發現金，完全是雙標。

戴瑋姍進一步說，當初普發6千元，是為了疫後要促進消費，協助受疫情影響的店家，都是為了振興經濟，當前台灣的經濟表現穩健，國民黨卻大砍總預算，企圖阻礙台灣發展，只想短視近利、撒幣當政績討好選民，呼籲國民黨用心提出真正福國利民的法案。

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國民黨 罷免

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