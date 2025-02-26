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賴清德：立院新會期 全力推動三大面向優先法案

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，立法院已經開議，站在台灣最關鍵的時刻，面對全新的任務以及挑戰，期許全體黨公職能秉持民進黨的初衷，謹記民進黨是為了追求台灣民主自由而創立的政黨，在新會期提出，「支持產業發展、擴大社會照顧、強化安全韌性」，三大面向的優先法案。

賴清德指出，民進黨現在的任務，就是要作為守護台灣民主與主權最關鍵的力量，秉持以人民優先、以國家利益為優先的原則。首先，民進黨支持產業發展、推動創新經濟。包括因應數位及淨零雙軸轉型挑戰的「產業創新條例」修正草案、支持產業吸引國際人才的「外國專業人才延攬及僱用法」修正草案、以及建立AI治理方針，並促進AI發展應用的「人工智慧基本法」草案，都代表了政府有決心，持續協助台灣企業走向世界。

賴清德表示，第二、要持續擴大社會照顧，例如「身心障礙者權益保障法」修正草案、強化職場反霸凌及性平機制的「職業安全衛生法」修正草案、以及建立完善兒童托育服務體系的「兒童托育服務法」草案，都是為了達到社會支持體系升級，以及醫療服務體系升級。

賴清德指出，第三項要推動的面相，是要強化安全韌性、鞏固國家安全，包含提升個資保護及資安能量的「個人資料保護法」修正草案，以及守護道路安全的「道路交通管理處罰條例」修正草案，並透過優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP百分之3以上的目標，展現保護國家、持續推動國防改革的決心。

賴清德說，以上三大面向包含了眾多法案，需要大家團結一致、共同來努力，讓台灣在快速變化的國際情勢中，能夠站穩腳步、持續前進。

國防預算 民進黨 賴清德

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