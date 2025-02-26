朱立倫：還錢於民、不讓中央揮霍浪費 哪裡掏空台灣？

國民黨立院黨團力推還稅於民為優先法案，黨主席朱立倫今天表示，民進黨竟喊出刪預算、普發現金、財劃法都是掏空台灣，請問把原屬於地方的錢給地方政府好好做建設與公共政策，把民眾荷包的錢還給民眾或適度合理分配，哪裡掏空台灣？

朱立倫今在中常會指出，國民黨提出還錢於民，就是來自民眾荷包的錢，該還給民眾或該適度合理分配，作為監督者或代表民意的在野黨，一定會全力以赴。

朱立倫提到，財劃法把原來屬於地方的錢還給地方，也是還錢於民的做法，總預算浪費之處幫人民省錢，省下的也是還錢於民，超收稅金也該還錢於民，部分透過發現金、部分可以還債、也該做在該用的地方。

朱立倫說，如果都不做，讓中央集錢又集權，留在中央讓民進黨揮霍浪費，把應砍不砍的總預算繼續浪費，超收的預算並沒有真正用在該用的地方，這不是還錢於民，這是掏空人民。

朱立倫說，還錢於民是國民黨主張，民進黨在掏空人民，最近竟然喊出刪預算是掏空台灣，普發現金、財劃法都是掏空台灣，請問把原本該屬於地方的錢給地方政府好好做建設與公共政策，哪裡掏空台灣？

此外，朱立倫提到，急診ICU的壅塞、崩潰已成台灣醫療最大的危機，民進黨卻把重點放在拚政治、搞大罷免、爭政治權力，對醫療問題、健康問題、生命問題置之不顧。他說，人命關天最重要，應該要傾一切力量，全力解決醫護不足、ICU急診崩潰、缺藥、缺點滴等重要議題。