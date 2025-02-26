民眾黨公布第二波一級主管名單 翟本喬掌國家治理學院

民眾黨主席黃國昌就任滿一周，今天通過第二波黨務一級主管，和沛科技創辦人翟本喬出任國家治理學院主任。黃國昌表示，面對當今完全不溝通的執政黨，民眾黨會努力讓國家繼續前進，也希望賴清德總統任命重要職位，能夠以超然的態度、開擴的心胸包容多元聲音。

民眾黨下午舉行中央委員會，通過第二波黨務一級主管名單，除了翟本喬出任國家治理學院主任，還有組織發展部副主任李嘉雯、組織發展部副主任吳士廉、社會發展部副主任曾鼎文、社會發展部副主任林志學、文宣部副主任葉郁慧、國際事務部副主任廖偉宏、秘書行政部副主任蔡君婷等。

黃國昌在會中表示，民眾黨絕對把國家利益放在政黨利益之前，面對現在固步自封、完全不溝通的執政黨，民眾黨會努力讓國家繼續前進，也呼籲賴政府放下一黨一派之私，未來在任命重要職位的時候，能夠以更超然的態度、更開擴的心胸包容多元聲音。

吳怡萱說明，翟本喬接任國家治理學院主任為無給職，民眾黨也會持續廣邀社會各界賢達，面對當前多變的情勢、快速的科技發展，針對台灣重要的公共政策議題，國家治理學院將不定期舉辦講座與研討會，藉此作為公共政策討論的基礎。

吳怡萱指出，等到所有一級正副主管就任以後，為了加強內部凝聚、黨公職與地方黨部的聯繫，民眾黨近期也會舉辦共識營，並且參照去年的形式辦理，邀請熟悉國際政經情勢的專家學者演講，預計在一天以內完成。

媒體詢問，翟本喬是否有可能成為指定中央委員，吳怡萱表示，黃國昌在黨內人才的聘用，絕對與前主席柯文哲相同，不會因為對方過去的政黨顏色而有區分，只要是認同民眾黨的價值理念，有助於民眾黨在公共政策議題的論述更加分，相信他們都會是適合的人才。

吳怡萱也說，指定中央委員屬於黨主席權責，「請大家給主席一點時間，目前還在一一徵詢當中，未來如果有確切名單，出爐後再跟各界報告。」

吳怡萱說明，有關總統任命的重要職位，包括司法院大法官、國家通訊傳播委員會（NCC）委員等，執政黨必須負責任地提出優秀人選，而不是像現在都被特定政黨把持，司法院大法官也被賴政府染綠，希望賴總統能夠為國家及百姓提出優秀人才。