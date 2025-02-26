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替太陽光電開方便之門 監院彈劾陳凱凌等三人

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
台南市政府經濟發展局前局長陳凱凌因太陽光電案，再度被監察院彈劾，圖／聯合報系資料照片
台南市政府經濟發展局前局長陳凱凌因太陽光電案，再度被監察院彈劾，圖／聯合報系資料照片

監察院今天表示，已通過監察委員林文程、浦忠成、趙永清所提，對經濟部能源署署長游振偉、前組長林文信及台南市政府經濟發展局前局長陳凱凌等3人彈劾案 。

監院指出，被彈劾人游振偉自2019年擔任經濟部能源局局長，身為簡任第13職等高階文官，應知公務員依法行政為基本原則，行政院農業委員會（現改制為農業部）因農地設置太陽光電屢生爭議，且易造成農地破碎，為此修法將2公頃以下農地不同意變更使用，修法公告後，有能源局主管「109年太陽光電6.5GW達標計畫」但書內容。

監委表示，游振偉身為首長，未親自或指派所屬詢問但書意旨，光電業者卡關不斷請求該局協助，游振偉為使業者案件能全數納入，違法裁示將「土地使用同意書」作為不受小二甲禁令之審認標準，為太陽光電業者大開方便之門，造成該案高達96.15％皆為倒填日期之不實土地使用同意書或不符規定之案件，嚴重傷害人民對政府公權力之信賴，有重大違失。

監院表示，被彈劾人陳凱凌於台南市太陽光電審查案件改為聯合審查制度後，竟夥同被彈劾人林文信，通知業者需有2020年7月31日前之土地使用同意書始得解套，造成大量土地因買賣、繼承、分割等同意書日期及所有權人前後不一等問題，這些爭議案件明顯均為偽造、倒填日期之土地使用同意書，林文信竟提出「請前、後土地所有權人都提出土地使用同意書即算合格」，並作成會議結論而全都審認，該等案件倘全都完工發電，導致20年不法發電收入高達數十億元，有嚴重違失。

監院指出，被彈劾人游振偉、林文信、陳凱凌等3人，違失情節重大，與公務員服務法相關規定有違，有公務員懲戒法第2條第1款之應受懲戒事由，依憲法第97條第2項及監察法第6條規定提案彈劾，並移送懲戒法院審理，依法懲戒。

陳凱凌被彈劾並非頭一遭，去年11月就因索賄、超貸、洗錢、違反利益衝突迴避、財產申報不實及濫用首長職權，遭監察院彈劾。陳因貪汙遭判刑6年5月定讞，於台南監獄服刑，但移送懲戒法院部分，懲戒法院認為他應該判撤職並停止任用4年，因刑案已宣告褫奪公權5年，懲戒無實益，被判免議。

台南 經濟發展 陳凱凌

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