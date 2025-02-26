嘉義罷免連署造假不斷 有民眾再委託律師提告

嘉義接連傳出罷免連署書造假，年約60歲梅山鄉曾姓男子收到選委會查詢函，才發現自己簽名被人偽造在連署書上，他即回覆選委會查詢並寫下「又沒做錯事，幹嘛要罷免」，今天委任律師對連署書領銜人提告偽造文書、違反選罷法、個資法等。

律師陳澤嘉表示，曾姓民眾日前接選委會查詢函，才知道名字出現在罷免嘉義縣山區立委陳冠廷的罷免連署，令他驚訝個資、簽名遭到冒用、偽造，懷疑可能是在2000年總統選舉時期，被邀請加入某黨人頭黨員時個資被洩漏。

曾男在選委會確認回函勾選不是本人簽名選項後又親筆寫下「又沒做錯事，幹嘛要罷免」，表達不滿與對事件的看法。

陳澤嘉說，這不只是一紙偽造文書，而是一項精心策畫的「組織性詐欺行為」當事人完全不知情下被列為提議連署人，直到收到選委會確認函才驚覺遭冒名。這是連續第2天有民眾站出來公開提告被冒名連署，可想而知實際偽造數量恐怕相當驚人。偽造罷免連署已涉及刑法偽造私文書罪、偽造署押罪、個資法非法蒐集利用個人資料罪，以及公職人員選舉罷免法違法使他人為罷免案提議罪等多項刑責。

陳澤嘉說，自從造假案在媒體曝光，昨天就接獲近10名民眾詢問相關法律權益，後續可能還有民眾提告動作。呼籲其他可能遭遇類似情況的民眾挺身而出。