參與藥界春酒再談這件事 林靜儀：明公布新任食藥署長

全國各醫院急診壅塞持續未解，國政基金會副執行長凌濤今秀出照片，指當醫護忙到身心俱疲時，衛福部次長林靜儀在19日晚間出席製藥公會春酒，還留下來與民進黨立委鍾佳濱熱情嗨唱，政務委員陳時中也出席。

林靜儀說，目前督導衛福部業務，包括醫事司、健保署、食藥署，這次參與藥界春酒活動，主要是政府推動多項藥品韌性政策，輸液短缺時，藥界都十分幫忙，她到場是在工作職責上向藥界表達感謝，活動時，藥界也十分關心新任食藥署長人選，她也與藥界溝通，特別是藥師公會全聯會理事長黃金舜，並說，新任署長上任後，一定會安排向藥界請益的時間。

關於新任衛福部食藥署長，林靜儀說，人令已經簽了，就待明天正式公布。至於，是否就是台大醫學院毒理學研究所教授姜至剛，林靜儀說，「對於人選部分，我不證實」。她說，食藥署主管很大，包括醫材、藥品、再生醫療製劑、食安等是非常重要的單位。