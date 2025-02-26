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參與藥界春酒再談這件事 林靜儀：明公布新任食藥署長

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台灣大學醫學院毒理學研究所教授、醫師姜至剛，外傳將接任食藥署長。本報資料照片
台灣大學醫學院毒理學研究所教授、醫師姜至剛，外傳將接任食藥署長。本報資料照片

全國各醫院急診壅塞持續未解，國政基金會副執行長凌濤今秀出照片，指當醫護忙到身心俱疲時，衛福部次長林靜儀在19日晚間出席製藥公會春酒，還留下來與民進黨立委鍾佳濱熱情嗨唱，政務委員陳時中也出席。

林靜儀說，目前督導衛福部業務，包括醫事司、健保署、食藥署，這次參與藥界春酒活動，主要是政府推動多項藥品韌性政策，輸液短缺時，藥界都十分幫忙，她到場是在工作職責上向藥界表達感謝，活動時，藥界也十分關心新任食藥署長人選，她也與藥界溝通，特別是藥師公會全聯會理事長黃金舜，並說，新任署長上任後，一定會安排向藥界請益的時間。

關於新任衛福部食藥署長，林靜儀說，人令已經簽了，就待明天正式公布。至於，是否就是台大醫學院毒理學研究所教授姜至剛，林靜儀說，「對於人選部分，我不證實」。她說，食藥署主管很大，包括醫材、藥品、再生醫療製劑、食安等是非常重要的單位。

食藥署前任署長莊聲宏今年一月中旬屆齡退休，目前由副署長林金富代理。據了解，新任署長將由姜至剛接任，對此，姜至剛昨天接受本報訪問表示，他仍待衛福部長進一步說明、裁示，尚未得到進一步指示。 

衛福部次長林靜儀在19日晚間出席製藥公會春酒，她說，到場是在工作職責上向藥界表達感謝，活動時，藥界也十分關心新任食藥署長人選，她也與藥界溝通，並說新任署長上任後，一定會安排向藥界請益時間。圖／翻攝自凌濤臉書
衛福部次長林靜儀在19日晚間出席製藥公會春酒，她說，到場是在工作職責上向藥界表達感謝，活動時，藥界也十分關心新任食藥署長人選，她也與藥界溝通，並說新任署長上任後，一定會安排向藥界請益時間。圖／翻攝自凌濤臉書

林靜儀 衛福部 食藥署

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