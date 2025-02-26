參與藥界春酒再談這件事 林靜儀：明公布新任食藥署長
全國各醫院急診壅塞持續未解，國政基金會副執行長凌濤今秀出照片，指當醫護忙到身心俱疲時，衛福部次長林靜儀在19日晚間出席製藥公會春酒，還留下來與民進黨立委鍾佳濱熱情嗨唱，政務委員陳時中也出席。
林靜儀說，目前督導衛福部業務，包括醫事司、健保署、食藥署，這次參與藥界春酒活動，主要是政府推動多項藥品韌性政策，輸液短缺時，藥界都十分幫忙，她到場是在工作職責上向藥界表達感謝，活動時，藥界也十分關心新任食藥署長人選，她也與藥界溝通，特別是藥師公會全聯會理事長黃金舜，並說，新任署長上任後，一定會安排向藥界請益的時間。
關於新任衛福部食藥署長，林靜儀說，人令已經簽了，就待明天正式公布。至於，是否就是台大醫學院毒理學研究所教授姜至剛，林靜儀說，「對於人選部分，我不證實」。她說，食藥署主管很大，包括醫材、藥品、再生醫療製劑、食安等是非常重要的單位。
食藥署前任署長莊聲宏今年一月中旬屆齡退休，目前由副署長林金富代理。據了解，新任署長將由姜至剛接任，對此，姜至剛昨天接受本報訪問表示，他仍待衛福部長進一步說明、裁示，尚未得到進一步指示。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言