製藥公會春酒歡唱照流出 林靜儀：這樣操作很沒有意思

全國各醫院急診壅塞持續未解，國政基金會副執行長凌濤今秀出照片，指當醫護忙到身心俱疲時，衛福部次長林靜儀在19日晚間出席製藥公會春酒，還留下來與民進黨立委鍾佳濱熱情嗨唱，政務委員陳時中也出席。

對此，林靜儀回應，大家都知道，擔任民意代表、政府官員就是會參與很多場合，這都是工作的一部分，有時這一場是喜事，下一場就是喪事。她說，這一次參與藥界春酒活動，主要是政府推動多項藥品韌性政策，輸液短缺時，藥界都十分幫忙，她到場是在工作職責上向藥界表達感謝，並說明目前為福部藥品政策等，在現場人員也請她做些互動，她就是盡力配合。

「議員做這樣的操作，覺得很沒有意思。」林靜儀說，議員不是不知道，衛福部相關業務的複雜度，她目前督導衛福部業務，包括醫事司、健保署、食藥署，她當天也不是只出席這場不到一小時的活動，而是從農曆年前至今，持續針對各項醫療業務進行因應與準備，沒有一刻停下來，有時候甚至是參加完活動，繼續回到辦公室批公文。

這次事件，起因恐是林靜儀在社群平台的發言，林靜儀說，「我在用詞方面，一定是虛心檢討、深刻檢討」，「這件事情，我一定會處理，這是我必須道歉的」。她說，但如果將出席活動，以片段式的解讀「我好像只做這件事，就覺得是很故意的」，就像等一下，她還須主持「健保署總額中長期政策目標計畫」，包括癌症品質、精神照護、家醫照護等計畫。

林靜儀說，這春酒活動是四大藥界工會舉辦的，「不能去抹黑人家啦」，「如果為了抹黑我，而去攻擊工會」，這樣就沒有意思了。