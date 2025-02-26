中央總預算凍結率幾乎超過5% 謝龍介請綠營不要打泥巴戰欺騙人民

民進黨台南市立委郭國文、林俊憲今指藍白強行刪凍預算，衝擊溪北建設，也砍光首府轉型預算。國民黨立委謝龍介則請民進黨不要再打泥巴戰，欺騙老百姓，總預算是歷史最高，去年超收5千億，比砍掉的預算還多3千億，質問綠營立委怎麼沒爭取？

謝龍介指出，綠中央執政，預算1. 8膨脹到3.1兆，砍完還有2.9兆，是歷史最高；連續5年稅收累計超徵1.8兆、還債以外還剩下1.5兆，請告訴全民用去哪？2024年就超收5千億，比砍掉的預算還多了3千億，台南綠營立委怎麼都沒爭取？而民進黨在台南執政30年，中央連續執政第10年，怎麼還在怪罪在野黨？

謝龍介說，若林俊憲、郭國文覺得哪筆預算非要不可，哪筆補助絕不能少，為何上周烤肉趴不向賴總統當面請命，要求追加，要求補助？「要選市長的人，要為市政找方法，不是整天把自己的無能，怪罪他人。」

謝龍介表示，凍結預算非刪除預算，提出說明與報告，若可行且合理就會解凍。他指，依造統計數據顯示，中央政府總預算凍結率幾乎都超過5%，其中2006年凍結13.24%最多，其次是2005年12.71%、2013年10.06%，去年也凍結5.82，但今年指凍結4.6%。數字會說話，請民進黨不要打泥巴仗，欺騙人民了。

林俊憲與郭國文今天上午在麻豆代天府開記者會，指藍白亂刪凍預算，永續提升人行安全計畫遭凍結2500萬，致多所學校通行步道改善計畫恐受到影響；以及農糧署的設備相關經費遭刪減2.4億，整個第二選區的相關農田水利設施高達3600萬受到影響。以及麻豆首府大學退場後，把中央編列1億的轉型預算全部刪除，影響發展，並指要選市長的謝龍介在表決時都按贊成。

謝龍介說，有關文化部要在已退場的首府大學設置典藏中心案，立法院預算中心對這個案子提出來的質疑，文化部根本說不清楚講不明白就想拿錢，藍營是在看緊老百姓的荷包。