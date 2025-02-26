數發部立院預算遭刪40％ 黃彥男：關乎國安問題

數發部今年度預算遭立法院大幅刪減近40%，數發部長黃彥男表示，可能嚴重影響國家資安防護與AI（人工智慧）發展進程，進而危及國家安全與數位經濟競爭力。黃彥男指出，數發部原提出86億元預算，但遭刪減近36億元、幅度約40%，「這不僅是經費問題，更是關乎國安的重大議題。」

數發部長黃彥男今天接受Yahoo TV「齊有此理」專訪時說，預算削減將直接衝擊資安院及資策會的研發計畫，原規劃的7-8個重要項目，現在可能僅能執行兩個。「更令人憂心的是，資安人才是市場熱門，一旦計畫暫停，人才流失將難以挽回，即使未來經費回補，團隊也已解散。」

面對每天平均高達4000萬次的網路攻擊，黃彥男強調資安防護工作不容怠慢。「經費不足，可能導致服務中斷，甚至影響全民資安防護。」

針對在野黨立委質疑數發部工作績效的批評，黃彥男回應數發部有明確的「三箭」策略：防詐、推廣數位經濟及強化國家網路韌性。「這些都是需要長期累積的基礎工作，包括確保網路暢通、維護資安環境以及保護個人資料。」

黃彥男呼籲立法院重新考量數發部預算，「數位轉型是國家發展的基石，需要足夠經費支持。我們希望立委們能從國家長遠發展角度，給予數位建設必要的支持。」

黃彥男揭露，台灣網路每天平均遭受4000萬次駭客攻擊，其中每月有數百次攻擊成功突破防線，雖然多屬輕微事件，但如馬偕醫院遭勒索軟體攻擊事件顯示，關鍵基礎設施的資安防護刻不容緩。

「馬偕醫院事件，數發部成立專業網路救難部隊積極協助除了，除了緊急應變外，更重視事前防護，包括規劃、管理、稽核與演練，」黃彥男強調，「資安就像沒新聞才是好事，我們每天默默守護台灣的數位安全。」黃彥男呼籲立法院重新考慮數發部預算，強調資安防護與數位備援是國家安全的基礎工程，不容輕忽。

針對國內詐騙問題，黃彥男表示，數發部透過多管齊下策略已大幅降低主要網路平台詐騙廣告，但隨著詐騙集團技術不斷更新，特別是AI詐騙成為新挑戰，呼籲民眾提高警覺。

黃彥男指出，數發部去年七月通過打詐專法後，已要求Facebook、LINE、TikTok和Google等主要平台實施廣告實名制認證，並須於24小時內下架詐騙廣告。「這是跨國合作的成果，我和次長多次親赴美國與這些平台商總部溝通，他們都已意識到詐騙問題在台灣的嚴重性。」

針對在野黨質疑打詐成效不彰的批評，黃彥男提出具體數據反駁。他表示，數發部推出的網路詐騙通報查詢平台已獲1.2萬民眾下載，從去年九月至今年過年期間共收到12萬件通報，成功下架約6萬則假廣告。「透過AI掃描技術，四大平台的詐騙廣告數量已下降9成。」

不過，黃彥男也坦言，打詐工作面臨新挑戰。「這就像貓捉老鼠的競賽，詐騙集團也在不斷進化，」他解釋，「特別是立法院刪減研發補助款後，我們擔心無法及時應對新型詐騙技術。」

對於AI技術帶來的詐騙新趨勢，黃彥男特別提醒民眾注意變臉假影片詐騙。「現在的Deepfake技術越來越精進，有80%的假影片很難一眼識別，」他建議民眾與親友設定通關密語，確認來電號碼和LINE ID的真實性。數發部也正考慮在合法影像中加入浮水印，以提高識別率。