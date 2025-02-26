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綠中常委陳茂松：檢調用貪瀆辦林岱樺太草率、笑死人

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨中常委陳茂松。圖／聯合報系資料照片
民進黨中常委陳茂松。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委林岱樺涉入司法案件，檢方調查中。同屬正國會的民進黨中常委陳茂松今天表示，以林岱樺的經濟狀況，他不相信會發生助理費貪瀆案，希望檢調依法處理，不要草率。至於林岱樺日前稱政治干預司法，陳茂松也緩頰，這是林岱樺事發時心情浮躁說出來的話，以他這20幾年和賴清德相處，賴總統不可能會介入個案。

陳茂松表示，從林岱樺10多歲時就認識他們家，他們家開會計事務所的，以他們家的經濟環境，不相信助理費貪瀆這件事，要用貪腐辦一個七連霸立委，笑死人、不夠慎重。

陳茂松指出，希望檢調慎重、依法處理，不要如此草率，一個七連霸立委要用貪瀆一槍斃命，太過草率，辦成現在這樣，檢調單位真的要慎重一點。如果林岱樺初選出線，當然會支持她。

司法 林岱樺 民進黨

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