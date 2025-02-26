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綠質疑翁曉玲擬再修選罷法 無視朱立倫勿鬧事談話

中央社／ 台北26日電

國民黨立委翁曉玲擬提案再修公職人員選舉罷免法，民進黨立法院黨團今天表示，翁曉玲應思考提案有無社會正當性，甚至應思考國民黨主席朱立倫「不分區立委不要鬧事」說法，難道翁曉玲掩耳盜鈴、視而不見嗎。

翁曉玲擬提案再修公職人員選舉罷免法，規範就職未滿1年內不得提議罷免連署。民進黨團幹事長吳思瑤上午回應媒體提問時，做上述表示。

吳思瑤說，翁曉玲應該好好思考提出的議案，到底有沒有社會正當性，甚至也應當好好思考國民黨主席朱立倫說的話，「不分區立委不要鬧事」。對於很多沒有社會共識，甚至是黨內沒有共同意見的議案，翁曉玲動輒拋出，恐怕只會讓國民黨自己踢到鐵板。

吳思瑤表示，翁曉玲的提案，一個比一個更扯，連朱立倫都期期以為不可，更公開喊話，難道翁曉玲要掩耳盜鈴、視而不見嗎。

此外，翁曉玲稱聯電創辦人曹興誠答應捐新台幣1500萬元給清華大學卻未兌現，引發爭議。吳思瑤表示，翁曉玲用不實內容摧毀曹興誠社會公信力，陸續被相關文件一一打臉，翁曉玲自己出身清大，卻對清大做出傷害校譽的行為，越來越多清大人感到憤怒。

吳思瑤說，任何的政治工作者再怎麼惡質，也不要消費大學自治，再怎麼存有政治目的，也不要把政治黑手、髒手介入大學經營。

至於內政部將針對政治獻金法進行修法，遭部分人士質疑替罷團開後門。

吳思瑤說，檢視現在選舉作業法規包括政治獻金規範，重點都放在長年進行的民主選舉，罷免規範相對付之闕如。

吳思瑤表示，罷免跟選舉都是憲法賦予的公民權，對於被罷免者，或是發動罷免的領銜人，也有收受政治獻金的權利，更重要的是還有政治獻金登載問題，選舉有的配套管理及公開透明，在罷免的行使過程當中，也一併精進比照，讓制度更為精進，立法院應該正面討論。

吳思瑤 罷免 翁曉玲

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