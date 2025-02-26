爆陳佩琪看上億豪宅房仲列隊歡迎 簡舒培：講清楚錢哪來

民眾黨前主席柯文哲去年被爆出花4300萬現金買商辦引發爭議，更被爆出妻子陳佩琪同一時間看多個豪宅，甚至被議員簡舒培爆料看豪宅還有房仲站整排列隊鼓掌，黨團主任陳智菡回嗆指控應拿影片不要抹黑，簡則反嗆，陳智菡不是陳佩琪，呼籲當事人應出面說清楚，「錢從哪裡來？」

周刊昨爆料，陳佩琪曾看中2戶上億元豪宅下了2筆斡旋金，但因後來柯爆發政治獻金案後作罷，議員簡舒培在政論節目指出，陳去看豪宅還有房仲列隊歡迎，不過民眾黨團主任陳智菡今則痛批，議員指控應拿出影片來，不然就是在抹黑、造謠。

簡舒培表示，去年8月有房仲跟她爆料陳佩琪曾去看豪宅，房仲甚至在大廳列隊拍手，不過當時不確定陳有無去看豪宅無法查證，有媒體爆料給斡旋，間接證實房仲說法可能屬實，陳智菡畢竟不是陳佩琪，「除非她敢說看每一間房子她都有跟。」不然其也無法打臉房仲說法。

簡舒培批評，柯文哲、陳佩琪最喜歡裝窮但手上最有錢，除了花4300萬現金買商辦，更傳出陳同一時間去看多間豪宅，而且還看了好幾間，如今被爆料下斡旋金，這些豪宅現在市價都破億還掛在網路上賣，為何要故意用10萬元斡旋金轉移焦點，「你跟柯文哲為什麼有那麼多錢？錢從哪裡來？」呼籲陳親自出面說清楚。