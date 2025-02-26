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藍質疑新竹罷免護航林智堅 綠：不要政治揣測

中央社／ 台北26日電

新竹棒球場挖出建築廢棄物，檢方分案偵辦。國民黨團書記長王鴻薇今天質疑新竹市搞大罷免是要護航前新竹市長林智堅民進黨團幹事長吳思瑤說，司法案件偵辦核心是證據，請不要進行政治揣測。國民黨凡事都扯到罷免，代表其氣弱與心虛。

新竹棒球場日前展開覆土移除工程，媒體報導指出，新竹市立棒球場外野區域挖出大量混凝土石塊，夾雜塑膠製品、廢電線、紅磚等營造廢棄物，涉違反廢棄物清理法等。新竹地檢署25日表示，已到場會勘，並分案偵辦。

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強、國民黨新竹市區域立委鄭正鈐等人，今天在立法院國民黨團召開「人民錢花哪去，新竹棒球場廢電纜滿天飛」記者會。

王鴻薇表示，新竹棒球場日前開挖後，以現在的廢棄物處理費用、土方費用及面積來換算，廠商傾倒廢土的利益起碼高達新台幣1.3億元，質疑當時新竹市政府是怎麼驗收過關的。她說，林智堅曾表示親自巡查監工，結果現在新竹棒球場兩年多來無法打棒球，還挖出工程廢棄物，林智堅是否要負責。

王鴻薇表示，這次大惡罷的過程中，新竹市是唯一同時對市長高虹安及立委提出罷免的縣市，質疑是要護航林智堅，因為如果罷免成功，還會有人去監督、追查新竹棒球場的後續嗎。新竹棒球場耗資12億元，錢到底去哪了，國民黨團會繼續追真相。

鄭正鈐指出，希望檢調全面徹查並追究相關責任，絕不能夠姑息；新竹棒球場的結構安全問題，務必要立即改善；排水系統全面改善；同時加速球場修復，重啟棒球場，讓所有熱愛棒球的市民、球員都能擁有一個安全的棒球場。

羅智強表示，高虹安的助理費案被控涉貪11萬元，一審被判刑7年多，而這座草菅人命的球場經費高達12億元，檢調辦案卻拖拖拉拉，是否有徹查林智堅的金流和廠商關係。

羅智強指出，民進黨對不起新竹市，結果現在又在搞大罷免，就連能監督這起弊案的鄭正鈐也想一併罷掉，這根本就是民進黨赤裸裸的陽謀，要去遮蓋新竹的大秘寶。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤在立法院受訪表示，不曉得國民黨的邏輯在哪，希望所有政治工作者對於司法個案都不要說三道四，因為司法案件偵辦的核心是證據，而不是政治，請各界不要過當施以政治壓力或進行政治揣測。

吳思瑤表示，關於新竹棒球場的個案，若有任何涉及工程不法，當然該查、該辦，民進黨團都予以支持，但這跟現在的大罷免有何關係，國民黨凡事都扯到罷免，代表其氣弱與心虛。

吳思瑤指出，國民黨如果要挽回民心、挽救民意，眼前最好的機會就是支持總預算案的覆議，讓人民看到國民黨真心為過去惡砍、惡刪、惡凍預算願意做出彌補，這是眼前最好的方法，國民黨不要東扯西扯，想要救罷免卻捅更多馬蜂窩。

國民黨 新竹市立棒球場 林智堅 民進黨

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