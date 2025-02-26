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陳水扁餐敘林全、游錫堃與會 自曝用人哲學：充分授權

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
保外就醫中的前總統陳水扁今天在臉書分享「1994阿扁市府團隊30年餐敘」照片。圖／取自陳水扁新勇哥物語臉書
保外就醫中的前總統陳水扁今天在臉書分享「1994阿扁市府團隊30年餐敘」照片。圖／取自陳水扁新勇哥物語臉書

保外就醫中的前總統陳水扁今天在臉書分享「1994阿扁市府團隊30年餐敘」照片，陳水扁表示，「阿扁不是最聰明，所以要用比阿扁更有才幹的人，用人不疑，疑人不用，基於尊重專業，自然充分授權」。

陳水扁分享過去台北市政府團隊照片，包括行政院前院長林全、立法院前院長游錫堃、考試院長周弘憲、駐日代表李逸洋等人與會。

陳水扁表示，1994阿扁市府團隊30年餐敘，兼慶祝前民政局長李逸洋出使日本；前法規委員會主委周弘憲出任考試院院長。餐會地點特別選在催生台北101的歷史現場，原世貿聯誼社34樓。

陳水扁表示，市府團隊前後誕生4院院長，前台北捷運公司董事長游錫堃先後擔任行政及立法兩院院長；前財政局長林全曾任行政院長；前社會局長陳菊現任監察院長；新出爐的考試院長周弘憲。當年的副市長陳師孟、副市長白秀雄、秘書長廖正井等市府同仁都來了。

陳水扁指出，好多位都提到當年阿扁市長的充分授權，他則回應，「阿扁不是最聰明，所以要用比阿扁更有才幹的人，用人不疑，疑人不用，基於尊重專業，自然充分授權」。

團隊 林全 游錫堃 陳水扁

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