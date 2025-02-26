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綠指普發現金掏空政府 游淑慧反批：超收亂花才是掏空
台灣去年度稅收高於預算，國民黨主張普發現金新台幣1萬元，民進黨發言人吳崢、戴瑋姍今天舉行記者會批評「一手砍預算一手發現金，國民黨掏空政府、賣空台灣。對此，國民黨台北市議員游淑慧反嗆民進黨「知道自己胡言亂語什麼嗎？」把超收的稅「物歸原主」錯了嗎？
游淑慧指出，在我看來，每年不斷地超收人民的稅，然後拿去亂花，才是真正的掏空台灣人民、賣空台灣。刪減預算、還財於民，說穿了就是錢要給誰花的問題。給官員亂花？還是還給人民？不希望政府浪費、希望政府把超收的稅物歸原主，錯了嗎？那裡錯了嗎？很難懂嗎？到底省一點會怎樣。
她說，川普總統現在也在幹這件事啊，一手讓政府機關省、一手把錢還給人民，川普讓馬斯克組成政府效率部 (DOGE) ，希望透過改革，讓美國節省數千億美元，更宣示要將部分節省資金直接發還給美國民眾。如果以民進黨邏輯，難道川普也在掏空政府、賣空美國嗎？
游淑慧指出，有良心的政治人物，本就應該節省政府開支、藏富於民，而不是像民進黨一樣，不斷地擴大政府支出、給人民苛重的賦稅。物價一直飆，稅一直超徵，電價一直漲為什麼就是不能讓人民喘口氣？
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