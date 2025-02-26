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學者：川普不會棄台 但一切支持都有前提與條件

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

川普2.0上任滿月，各方陸續觀察川普重返白宮後的布局，尤其近期對俄烏戰爭的發言更引發議論。淡江戰略所教授李大中指出，台灣還不是川普最優先處理議題，但台灣需要未雨綢繆；他提醒，川普不至放棄台灣，但一切的支持，都將綁定特定的前提與條件。

李大中解讀，川普眼中最大的一盤棋是美中關係，他雖然多次提到台灣，但關切重心都在半導體與台灣國防投資不足，短期內，台灣還不是川普最優先處理議題，但台灣需要未雨綢繆，周延因應，不能掉以輕心。他提醒，「川普2.0」時代，美台關係走向的特徵在於更容易受到美中互動大局的影響。

李大中認為，川普不至放棄台灣，台灣優勢在於川普國安團隊中，不乏理解與強力支持台灣人士，但台灣也不能一廂情願認定，過去拜登任內的對台作為或使用的語彙，川普會毫無保留繼承。而是必須理解，就川普自身認知而言，美國一切對台灣的支持，都不再是理所當然，而是綁定特定的前提與條件，川普任何發言或政策作為，都赤裸裸服膺於美國最大利益。

對於賴清德總統釋出將把國防支出提升到GDP的3%，同時也傳出我方將對美提出巨額軍購清單，李大中認為，國防預算提升到一定比率，滿足川普任何國家（包括歐洲盟友、北約成員）不能搭便車的概念，應該是基本要求，台灣必須自立自強。至於擴大對美軍購，也可能是美國的期待，但軍購金額購再大，恐怕仍有限度，他舉例，川普第一任期間十一度軍售，高達180多億美金，但在川普眼中，仍可能有限。

另一方面，華府在俄烏議的態度，出現180度大轉變，李大中解讀，過去拜登任內，美國國際社會是討伐俄羅斯的棋手，呼籲各國制裁譴責俄羅斯，支持烏克蘭，如今美俄有默契與共識，華府支持美俄共同解決戰爭，昨天在聯合國大會、安理會的投票，更加證明如此。

李大中認為，俄烏情勢發展尤其華府立場的轉變，的確會引發國內的危機感及新一波論戰，但他也強調，所謂疑美，不應被特定陣營政治操作成反美，美國對台灣支持、美國角色、台美關係走向，應該是健康的公共議題討論。

台美關係 川普 美國

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