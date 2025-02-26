快訊

愛犬走失被2浪浪收養 飼主目擊淚崩全收編：牠們瘦成皮包骨還讓食物出來

經典賽／台日韓3強暌違17年可能再次同組？中華隊考驗正要開始

四接環評大會吵翻 20多位支持的在地里長集體退席怒批「被環團亂一個早上」

側翼指藍白刪預算影響情蒐 柯志恩嘆：造謠國家隊又發癲了

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）中華隊昨晚以6比3擊退西班牙，順利打進明年的世界棒球經典賽。不過，比賽期間卻有側翼指，在野砍預算，影響棒球情蒐。國民黨智庫執行長、立委柯志恩今天表示，造謠國家隊又發癲了，惡言中傷比巴拉刈還「毒」。圖／聯合報系資料照片
世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）中華隊昨晚以6比3擊退西班牙，順利打進明年的世界棒球經典賽。不過，比賽期間卻有側翼指，在野砍預算，影響棒球情蒐。國民黨智庫執行長、立委柯志恩今天表示，造謠國家隊又發癲了，惡言中傷比巴拉刈還「毒」。圖／聯合報系資料照片

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）中華隊昨晚以6比3擊退西班牙，順利打進明年的世界棒球經典賽。不過，比賽期間卻有側翼指，在野砍預算，影響棒球情蒐。國民黨智庫執行長、立委柯志恩今天表示，情蒐經費都編在「運動發展基金」，和公務預算八竿子打不著，讓她不僅感嘆，造謠國家隊又發癲了，惡言中傷比巴拉刈還「毒」。

針對網友指控，柯志恩說明，去年中華隊奪冠致勝原因很多，其中情蒐奏效，這次經典賽也由同一團隊負責情蒐，經費都編在「運動發展基金」，和公務預算八竿子打不著，謠言說因藍白砍預算，進而影響情蒐和比賽成績，全是惡毒抹黑的大謊話。

柯志恩指出，為了保障更多經費發展運動競技，2009年立法院三讀通過將運動彩券盈餘專供主管機關發展體育運動之用，並成立了「運動發展基金」，將有關運動人才培訓、辦理大型國際賽事交流、運動訓練環境改善、輔導辦理亞奧運、世大運等重要賽會全部都由本基金支出。

柯志恩續指，今年度基金來源編69億多，今年2月中實際統計，因去年運彩銷售創新高、挹注運發基金超過70億元，加上基金之前餘額，今年運發基金支出高達83億7579萬多，若擔心體育署的公務預算刪凍會影響運動賽事，實在杞人憂天。

至於今年度體育署預算刪凍幅度，柯志恩表示，體育署今年度編列74億8234萬元，比去年54億1511萬多了20億元，增幅38.17%，審查結果小刪1億152萬元、比例只有1.36%；另「凍結」全民運動獎補助費2.12億預算中的2千萬元，只要體育署提出報告說明清楚就可解凍動支。

柯志恩說，如果說小刪體育署預算1.36%，就會影響棒球比賽，好比一根牙籤會割斷手指那樣誇張，不要忘了「運發基金」還有龐大經費，立委的職責是為人民看守荷包，全民熱愛體育，朝野都願給予體育經費最大支持，但對於行政部門所編列的預算，基於監督也不能閉起眼睛、照單全收。

柯志恩提到，尤其今年中央政府總預算高達3.1兆、創下歷史新高，而許多科目億來億去、令人眼花撩亂，過去各部會包括體育署前身的體委會，不是沒有發生浮編、浪費之情事，甚至還爆發貪瀆弊案，民進黨在野時監督預算毫不手軟，為何換了位置，面對在野黨的審查就呼天嗆地，反嗆「活不下去」，還讓側翼三不五時造謠中傷，顯然這是為了大罷免而不擇手段。

柯志恩強調，體育署公務預算三讀後仍有73億8081萬元、比去年增加19億6500多萬元，還有全民促進運彩熱銷，讓「運動發展基金」大豐收。

柯志恩 總預算 運動 體育

延伸閱讀

高雄大停水多店家無法營業…業者無奈連休4天 柯志恩爭取水費減免

高雄大停水里長自掏腰包買水塔 柯志恩允諾協調水公司改善

黃捷控罷免連署書造假 柯志恩：可支持檢附身分證影本

高雄21日停水55小時惹民怨 鳳山、楠梓可提早復水

相關新聞

姪子涉原民保留地弊案 高金素梅：與我有關就退出政壇

無黨籍立委高金素梅（吉娃斯．阿麗）遭平面媒體爆料姪子以9百萬購入原民保留地，再以2億金額抵押給開發商，並已有監察委員調查...

超思案官員高升防疫署副署長 張啓楷嗆風頭已過不演了

我國前年爆發超思進口雞蛋爭議，時任農業部畜牧司長張經緯遭到降調處分，近期卻破格升任防疫署副署長，民眾黨立院黨團副總召張啓...

製藥公會春酒歡唱照流出 林靜儀：這樣操作很沒有意思

全國各醫院急診壅塞持續未解，國政基金會副執行長凌濤今秀出照片，指當醫護忙到身心俱疲時，衛福部次長林靜儀在19日晚間出席製...

參與藥界春酒再談這件事 林靜儀：明公布新任食藥署長

全國各醫院急診壅塞持續未解，國政基金會副執行長凌濤今秀出照片，指當醫護忙到身心俱疲時，衛福部次長林靜儀在19日晚間出席製...

中央總預算凍結率幾乎超過5% 謝龍介請綠營不要打泥巴戰欺騙人民

民進黨台南市立委郭國文、林俊憲今指藍白強行刪凍預算，衝擊溪北建設，也砍光首府轉型預算。國民黨立委謝龍介則請民進黨不要再打...

數發部立院預算遭刪40％ 黃彥男：關乎國安問題

數發部今年度預算遭立法院大幅刪減近40%，數發部長黃彥男表示，可能嚴重影響國家資安防護與AI（人工智慧）發展進程，進而危...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。