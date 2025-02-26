側翼指藍白刪預算影響情蒐 柯志恩嘆：造謠國家隊又發癲了

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）中華隊昨晚以6比3擊退西班牙，順利打進明年的世界棒球經典賽。不過，比賽期間卻有側翼指，在野砍預算，影響棒球情蒐。國民黨智庫執行長、立委柯志恩今天表示，情蒐經費都編在「運動發展基金」，和公務預算八竿子打不著，讓她不僅感嘆，造謠國家隊又發癲了，惡言中傷比巴拉刈還「毒」。

針對網友指控，柯志恩說明，去年中華隊奪冠致勝原因很多，其中情蒐奏效，這次經典賽也由同一團隊負責情蒐，經費都編在「運動發展基金」，和公務預算八竿子打不著，謠言說因藍白砍預算，進而影響情蒐和比賽成績，全是惡毒抹黑的大謊話。

柯志恩指出，為了保障更多經費發展運動競技，2009年立法院三讀通過將運動彩券盈餘專供主管機關發展體育運動之用，並成立了「運動發展基金」，將有關運動人才培訓、辦理大型國際賽事交流、運動訓練環境改善、輔導辦理亞奧運、世大運等重要賽會全部都由本基金支出。

柯志恩續指，今年度基金來源編69億多，今年2月中實際統計，因去年運彩銷售創新高、挹注運發基金超過70億元，加上基金之前餘額，今年運發基金支出高達83億7579萬多，若擔心體育署的公務預算刪凍會影響運動賽事，實在杞人憂天。

至於今年度體育署預算刪凍幅度，柯志恩表示，體育署今年度編列74億8234萬元，比去年54億1511萬多了20億元，增幅38.17%，審查結果小刪1億152萬元、比例只有1.36%；另「凍結」全民運動獎補助費2.12億預算中的2千萬元，只要體育署提出報告說明清楚就可解凍動支。

柯志恩說，如果說小刪體育署預算1.36%，就會影響棒球比賽，好比一根牙籤會割斷手指那樣誇張，不要忘了「運發基金」還有龐大經費，立委的職責是為人民看守荷包，全民熱愛體育，朝野都願給予體育經費最大支持，但對於行政部門所編列的預算，基於監督也不能閉起眼睛、照單全收。

柯志恩提到，尤其今年中央政府總預算高達3.1兆、創下歷史新高，而許多科目億來億去、令人眼花撩亂，過去各部會包括體育署前身的體委會，不是沒有發生浮編、浪費之情事，甚至還爆發貪瀆弊案，民進黨在野時監督預算毫不手軟，為何換了位置，面對在野黨的審查就呼天嗆地，反嗆「活不下去」，還讓側翼三不五時造謠中傷，顯然這是為了大罷免而不擇手段。

柯志恩強調，體育署公務預算三讀後仍有73億8081萬元、比去年增加19億6500多萬元，還有全民促進運彩熱銷，讓「運動發展基金」大豐收。