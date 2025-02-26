被柯建銘指政治生命到8月底 民眾黨回擊打賭「誰會撐較久」
民進黨立院黨團總召柯建銘今開記者會預言，民眾黨政治生命就到今年8月底，從此民眾黨會消失在台灣天空。對此，民眾黨立院黨團稍早回擊，表示要跟柯建銘打賭「看是你會在立法院比較久？還是台灣民眾黨立院黨團比較久？」
柯建銘今指出，昨天大家都很驚訝，民眾黨前立委吳春城上台講一段話後，就辭掉立委，同時也跟民眾黨說得很清楚，民眾黨團總召黃國昌也無法阻止。吳春城的名字跟一首詩一樣，「春城無處不飛花」，這樣訊息希望讓藍白立委好好思考，藍白應該就地解散，民眾黨政治生命就到今年8月，從此消失在台灣天空，也沒有小草。
民眾黨團表示，柯總召不改盤古本性，對記者開釋、講經說古，今天吐出一句實話，就是「壯世代法廢與不廢都無傷，因為壯世代法是我跟吳思瑤把它改的完全沒有傷害！」
民眾黨團指出，「哈利路亞！阿彌陀佛！如果壯促法沒毛病，那請問民進黨立院黨團幹嘛要提案廢除壯促法？」民進黨發言人吳崢今天還開記者會說，民進黨中央會持續監督廢法進度，立委林俊憲也拼命用壯促法刷存在，不只林俊憲，綠委陳培瑜、郭昱晴也是天天喊壯促法是爛法。
民眾黨團質疑，民進黨立委老的小的都翅膀硬了、爬到總召頭上？還是民進黨內部不溝通，全黨都在比誰「比較瘋，比較派」，「老柯更充當起神棍預言家瞎扯，民眾黨在今年8月就會消失，小草也會沒有了。」隨後，民眾黨更與柯建銘打賭，稱「看是你會在立法院比較久？還是台灣民眾黨立院黨團比較久？」
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