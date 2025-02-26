盧秀燕訪日第二天參觀札幌巨蛋 驚嘆棒球、足球、滑雪多功能

台中市長盧秀燕24日到3月1日訪日，除了城市外交與感謝日本友人，重點參訪4處大巨蛋；繼24日參訪北海道火腿隊主場ES CON FIELD HOKKAIDO，盧昨天參觀札幌市的札幌巨蛋，相當驚訝20年前就設計出能打棒球、踢足球甚至滑雪的多功能球館。

盧秀燕就任台中市長後首度訪日，受到各方高度關注，第一天從桃園機場飛往北海道新千歲機場，下午參觀ES CON FIELD HOKKAIDO；昨天留在北海道，一早出發前往札幌巨蛋，取締役事業本部長西出幸広接待，參觀座位席、賽場、牛棚、球員休息室與觀景台等。

盧秀燕說，札幌巨蛋已興建超過20年，當年就設計為多功能場館，可以打棒球、踢足球，也能進行雪地賽事，把雪運進去就能舉辦滑雪比賽或冰上運動；這需要大量機械運作，來轉換不同的競賽場地和觀眾席布置，日本人20年前做到這一步，非常令人驚嘆，也值得台中參考學習。

盧秀燕表示，從牛棚維護等細節觀察，日人20多年間將札幌巨蛋維持得很棒，各項設施持續運作，勢必投入大量資源保養；巨蛋電梯通往觀景台可以一覽整個球場，觀賞各類賽事與商業活動，讓巨蛋的功能與機制都更強。

市府指出，札幌巨蛋2001年啟用，可容納5萬3000名觀眾，透過氣壓懸浮技術設計可移動天然草皮，更加靈活切換場地，曾舉辦FIFA世界盃、亞洲盃、東京奧運足球項目等國際賽事，也舉辦各類演唱會與展覽，盼這次參訪讓台中未來規畫大巨蛋汲取更多成功經驗。

盧秀燕昨天下午參觀札幌市中心的AOAO SAPPORO水族館，驚豔設置在市中心的水族館能做到小而美，融入日式庭園風格，與郊外的大型水族館做出區別。市府表示，AOAO SAPPORO水族館2023年開幕，是獨特的都市型水族館，可以做為今年5月將開幕的台中海洋館參考。