綠：中國頻以權宜輪破壞海纜 甚至有電纜切割專利

台灣海纜屢遭破壞，民進黨中國部今天說，中國頻以權宜輪破壞台灣海纜，甚至在2020年還曾公布過切割海纜的「專利工具」，台灣未來應全面嚴格執法，並強化對海洋保護的法制規範。

具中資背景的權宜輪、多哥籍「宏泰」貨輪，昨天涉拖斷台澎第3海纜。總統府發言人李問昨天表示，不能排除破壞海纜已經成為「灰色地帶」侵擾的手段，政府除加重對破壞海纜的刑責及罰金，也將持續改善通報及執法流程。

民進黨中國部今天在臉書指出，海纜是台灣聯外通訊與電力傳輸的命脈，是維持對外通訊與保障台灣能源安全的重要關鍵水下基礎設施，而藉權宜船隻損壞台灣海纜，就是中共慣用的灰色地帶行動，刻意在東南亞尋找船齡老舊、價格低廉、等待拍賣的「權宜貨輪」並進行改裝，將船籍資料登記為他國國籍，避免直接暴露身分，再利用相關船隻在台海、南海等區域，發動「灰色地帶行動」。

民進黨中國部還說，中國破壞海纜的「技術」似乎布局許久，早在2020年就曾公布切割海纜的「專利工具」，專利說明書內包含詳細的操作方法，以及切割刀設計圖等。

根據民進黨中國部整理，2023年連接台灣至馬祖間的2條海底通訊電纜分別遭中共漁船及不明船隻拖斷損壞；另外，今年1月，中國權宜船「SHUNXIN39（音譯順興39）」也損壞基隆港外海底電纜。

民進黨中國部說，事實上，2017年至2023年3月之間，台馬海纜已被中國貨輪及漁船切斷29次。

此外，民進黨中國部也整理出中國權宜輪今年的可疑事件，像是蒙古籍貨輪「BAO SHUN（寶順）」在基隆外海電纜區域「亂開」；貝里斯籍「VASILIYSHUKSHIN」貨輪，長時間在枋山海底電纜登陸站附近「無目的」來回穿梭；巴拿馬籍油輪新田30、蒙古籍長順輪在屏東枋山海纜區慢速航行等。

民進黨中國部表示，面對中共灰色地帶手段侵擾，台灣應展現管轄權與彰顯主權，像是金馬遭中共海警騷擾事件，海巡嚴格執法驅離是絕對必要的反制行動，而對於中國不斷透過權宜貨輪損壞台灣海纜，政府除全面嚴格執法外，更應持續強化對海洋保護的法制規範。

民進黨中國部說，台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，中共當局應正視中華民國的存在，立即停止對台所有惡意作為，切勿再當破壞區域乃至於影響全球和平穩定的「麻煩製造者」。