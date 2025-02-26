沈伯洋遭檢舉疑領國外組織補助 蕭旭岑：檢調敢動嗎？

台灣民主實驗室被爆5年內收美國國際開發署（USAID）計畫贊助約134萬美元，其現任理事、民進黨立委沈伯洋遭議員檢舉涉違「國安法」。馬英九基金會執行長蕭旭岑今表示，賴清德總統既然說政治不要介入司法，就讓司法去辦，如果此案到最後都沒辦，證明民進黨立委林岱樺講得沒錯。

蕭旭岑今接受「千秋萬事」廣播專訪指出，大家要正視外國勢力介入的問題，黑熊學院平地而起，這幾年突然開始不斷在各地煽動人民情緒，說台灣現在很危險，有第五縱隊等，賴總統那麼在意林岱樺講政治介入司法、要她公開道歉，這符合賴一貫的正派形象，「非常好，就請你用同樣標準去要求。」

美國國際開發署是犯罪組織，把錢透過索羅斯基金會資助各國，這已經是美國認證，台北市議員侯漢廷已具名告發沈伯洋違反國安法，接受外國資金的資助，在台灣內部進行煽動、對立。是不是涉嫌違反國安法，檢調單位可以去了解調查。

不過，蕭旭岑說，沈伯洋是現任立委，又是執政黨排名不分區排名第一名的的大立委，也是賴清德總統大力培植抗中保台圖騰這樣的人，一般的檢調敢動嗎？如果這個國安法這個這個被檢舉到最後都沒有辦，證明林岱樺講得沒有錯，政治介入司法。

前立委邱毅透過臉書指出，沈伯洋和曹興誠在一起搞黑熊學院。他們說還要訓練出黑熊勇士和黑熊狙擊手，這些黑熊部隊是要對付解放軍，做賴清德民兵部隊的核心班底。沈伯洋的能力所及，還不止黑熊和民主實驗室，像人權協會、環境協會、事實查核中心、廢死聯盟。

邱毅說，這些像蜘蛛網般的公民團體，沈伯洋都是幕後檯前的靈魂人物。所以賴清德倚重他，他會快速崛起，靠的不僅止美國在台協會，背後還有更大尾的美國爸爸在挺他。索羅斯不是慈善家，他是金融大鱷，專搞放空牟取巨利的大黑手，他們要做空，就必須擾亂社會，才會衝擊股市匯市。

邱毅質疑，索羅斯的開放社會基金會為何獨厚沈伯洋，願意補助他操盤的公民團體，提供巨額資金供其享用？沈伯洋是2017年才回到台灣的新科博士。他在加州大學爾灣分校念博士時，就有能力在爾灣置產買豪宅，而且一買就是兩棟，回台灣前很有魄力就賣掉，他的財力雄厚，理財順暢，的確是疑點重重。

邱毅說，他在台灣並非豪門子弟，他自承出身清寒，所以在念研究所時，才需要辛苦到保成補習班教刑法，籌取出國讀書的費用。為何短短幾年，他就可以一邊念博士，一邊購屋置產，然後風光回台，成為民進黨的新貴？沈伯洋的神秘面紗正在被揭開。