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姪子涉原民保留地弊案 高金素梅：與我有關就退出政壇
無黨籍立委高金素梅（吉娃斯．阿麗）遭平面媒體爆料姪子以9百萬購入原民保留地，再以2億金額抵押給開發商，並已有監察委員調查中，引發各界質疑。她稍早回應，兩人確實有親戚關係，而現在監委也在調查，若結果證實與她有關就退出政壇。
苗栗縣前縣長徐耀昌卸任前曾通過一件25億元的溫泉飯店開發案，遭當地部落抗議程序違法，目前也由3名監委調查中，有平面媒體報導，飯店地主其實就是高金素梅的姪子高晉陽，高以900多萬買下原住民保留地後，再用2億元的金額抵押給開發商使用。消息一出，也引發各界質疑。
高金素梅稍早於社群平台臉書發文，針對該平面媒體報導回應做聲明，表示高晉陽的阿公就是她的舅舅，兩人的親戚關係就是這樣。平面媒體所說的事情，監委不是已經在查了嗎？那就看監察院調查的結果，如果監察院調查的結果，證實與她有關聯，那她就退出政壇。
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