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民進黨：雙北桃園都有稅收賸餘 請藍縣市先普發現金

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨表示，若國民黨要普發現金，何不請雙北、桃園先發放。圖／民進黨提供
民進黨表示，若國民黨要普發現金，何不請雙北、桃園先發放。圖／民進黨提供

民進黨發言人吳崢今天表示，今年一月藍白聯手才亂砍總預算，又眼看國家經濟表現穩健，2024年政府稅收賸餘，國民黨卻只會用取巧的方式，發現金、大撒幣來討好選民；若國民黨迫切想發現金，何以不在藍營地方執政又有稅收賸餘的縣市發放？

吳崢指出，過去政府的施政成效顯著，不僅營造了良好的投資環境，提高外資投資台灣的意願，也帶動整體經濟指數成長，進而增加稅收。從蔡英文總統到賴清德總統時期，民進黨政府有效運用財政資源，成果有目共睹。無論是社會福利政策，如：「0到6歲國家一起養」、「長照3.0」的推動，還是基礎建設，包括軌道交通與水資源設施的完善，都需要充足財政支援；為了維持吸引外資的環境，確保持續發展，將資源留在中央政府是必要的。

吳崢說，國民黨立委們近期想透過普發現金爭取支持度，可能因問政及論述都上不了檯面，只能提出大撒幣，來爭取人民的支持，若國民黨迫切想發現金，何以不在藍營地方執政縣市發放？吳崢指出，以2023年度台北、新北、桃園三都有稅收賸餘，台北市33億元、新北市76億元、桃園市21億元，為何不先請這三都首長帶頭發放？難是只叫別人花錢，自己卻不願意把荷包中的錢掏出來嗎？

吳崢說，因2024年度經濟成長較預期好，進而稅收較預期多出5283億元，依法會透過統籌分配款機制，增撥到地方，粗估台北市可多分76億元，新北市多分59億元，桃園市多分49億元，台中市則多分38億元。依照國民黨的邏輯，何不把這些錢直接還稅於民？難道是捨不得？還是你們太小氣？亦或是，想要把這些錢留做侯友宜、盧秀燕、張善政當小金庫使用？國民黨從立院到地方首長自我邏輯前後矛盾的行徑，實在莫名其妙。

民進黨發言人戴瑋姍指出，國民黨主席朱立倫為防堵藍委遭到罷免，提出普發現金，企圖轉移國民黨聯合民眾黨國會一籮筐負面、鬧事的形象，但朱立倫出發點只為政治考量，並非真正為全國人民著想，更無心為國家長遠發展著想。喔

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