超思案官員高升防疫署副署長 張啓楷嗆風頭已過不演了

我國前年爆發超思進口雞蛋爭議，時任農業部畜牧司長張經緯遭到降調處分，近期卻破格升任防疫署副署長，民眾黨立院黨團副總召張啓楷今天質疑，農業部毫不顧慮人民感受和怒氣，難道風頭已過所以索性「不演了」，在野黨嚴審預算可說師出有名。

2023年9月爆發超思進口蛋爭議，時任農業部長陳吉仲、中央畜產會董事長林聰賢辭職負責，當時主管該專案的畜牧司長張經緯也被降調，轉任生物多樣性研究所副所長，隨後又調任農業部農產試驗所東區分所所長。農業部昨天發布人事令，張經緯由10職等的農產試驗所東區分所所長，破格升任12職等的防疫署副署長。

張啓楷表示，超思案進口超過8679萬3840顆雞蛋，引發國內社會爭議，政府後續在處理逾期雞蛋問題，不僅動用大量資源進行冷凍、倉儲、檢測與銷毀，最終浪費民脂民膏，超過新台幣5.2億元。

張啓楷質疑，農業部再讓張經緯連升兩級，毫不顧慮人民感受和怒氣，難道如今風頭已過索性「不演了」。如此看來，在野黨這次嚴審農業部預算，可以說是師出有名，為納稅人看緊荷包，然而農業部依然我行我素，不在意民怨也漠視立法院。

張啓楷指出，去年8月底，監察院公布超思案報告，針對農業部提出糾正和檢討改善意見，移送檢調單位及財政部查處。同年9月，台北地檢署展開第一波偵查行動，兵分14路發動搜索約談，現在看來都只是雷聲大雨點小，「然後呢？沒有然後了」，證實兩機關高高擧起、輕輕放下，甚至淪為弊案遮羞布。

張啓楷提及，陳吉仲、林聰賢先前雙雙請辭，現任農業部長陳駿季也被檢方列為被告約談，但是至今5個月過去，陳駿季不但繼續留任，連當時宣稱扛責的張經緯也破格擢升、重新受到重用，顯然有違責任政治的原則。

張啓楷呼籲，台北地檢署應該加速偵辦超思案，拿出偵辦眾黨前主席柯文哲的積極精神，趕快還給人民一個交代，不要再船過水無痕，自此停擺而將案情束諸高閣，整頓官箴、澄清吏治就從超思案做起。