【重磅快評】從林智堅到曹興誠 綠營戰完台大戰清大

1995年，清大校長沈君山與聯電創辦人曹興誠用圍棋「對賭」，為學校募款1500萬元，當年曾傳為美談，如今似成羅生門。清大否認收到捐款，綠衛兵群起圍剿，側翼更直指清大介入罷免，曹興誠已從桃色緋聞成功轉移為政治議題。從新竹市前市長林智堅到曹興誠，綠營戰完台大戰清大，硬把學術殿堂扣上高帽子，這一番神操作，也讓曹興誠校正回歸成「罷免大元帥」，令人驚嘆。

沈君山與曹興誠當年博奕事件為真，至於有無兌現、如何兌現，現今至少出現「四種版本」：一、藍營質疑沒捐錢；二、曹興誠宣稱有捐支票；三、清大聲明沒收到錢；四、其他捐贈名目。不少「網路柯南」看圖說故事，截了片段發言或照片，就對30年前往事指證歷歷，背後不乏政治意圖。

有綠營助理貼出清大前校長陳力俊的演講，藉以佐證清大已經收到曹興誠的1500萬元捐款。不過，陳力俊昨受訪還原當年始末時表示，2011年他曾代表校方致謝捐款1500萬這件事，曹興誠當時稱，「竟然有人說他沒捐」；因為曹興誠本人都說捐了，沒有人會再去查十幾年前有沒有捐錢，「都自己說捐了，怎麼可能沒有捐，這是極少會發生的事」。至於曹董究竟有無捐錢給清大？陳力俊昨說，「我並不曉得」。

國民黨立委翁曉玲率先質疑曹興誠的信用問題，直指30年前承諾沈君山的捐款竟跳票；曹興誠則反擊，他當時把支票交給沈君山，沒指定捐給清大，沈可能拿去做其他公益用途，他也沒過問。曹興誠的說法，形同把燙手山芋丟給已故的沈君山；曹興誠還不忘反咬，翁曉玲是中共地下黨員，再度搬出「一切都是阿共仔陰謀」的老招，搖鈴召喚綠色義和團起乩出征。

就事論事，曹興誠若篤定當年有捐款或捐支票，為昭公信，其實不妨主動調閱銀行相關的金流紀錄，讓清大百口莫辯，也不要誤會曹董當年美意；清大是公務單位，校務基金一定要公開透明、清清白白，要不然恐涉貪汙。但若沒入帳或捐款另有其他名目管道，清大自然不能無中生有，社會也應還學校一個公道。

賭資轉捐增固然少見，但金流一定有跡可尋，除非有人刻意蒙蔽。為了民眾黨前主席柯文哲1500萬政治獻金和立委林岱樺助理費，檢調不惜大張旗鼓辦到底；曹興誠是賴清德總統全社會韌性委員會顧問，相關爭議恐牽動國家安全，檢調理應比照辦理查個水落石出，也避免社會對立。

清大三番兩次聲明沒有收到捐款，以校方的學術立場，不可能刻意說謊；曹興誠卻把火導向「抗中保台」，綠營儼然把清大打成中共在地協力者，曾邀藝人林青霞畢典致詞的清大校長也成箭靶。無論事件最後如何發展，清大原本超然的學術面貌已然滿目瘡痍、滿身紅漆，曹興誠則立於不敗之地。

真相只有一個，企圖卻有千萬個。民進黨當年為了護航林智堅論文門、拉抬選情，前總統蔡英文不惜號召全黨戰台大，下場是一敗塗地；如今為了曹興誠和大罷免，綠營側翼再度戰清大，不是指控對手是中共同路人、就是質疑清大介選，動機顯不單純。曹興誠既鞏固大罷免精神領袖的地位，也用抹紅成功轉移他的桃色爭議，可謂一箭雙雕。

台大、清大的百年校譽不容詆毀，但綠營挑戰全台頂大，幾乎變成本職學能。不禁令人想起，日前全國大學校長會議，賴清德總統和陸委會主委邱垂正當場提醒各大學校長，要記得與對岸交流有風險，彷彿「抗中保台」才是寶；如果總統都已親身示範如何「教育」大學校長，綠營戰完台大戰清大，恐怕也是剛好而已。