新竹球場挖到大秘寶 藍批綠發動雙罷為護航林智堅

新竹市棒球場20日開挖移除覆土，卻在外野發現大量混凝土並夾雜塑膠製品、廢電線、紅磚等廢棄物。國民黨立院黨團今天舉行記者會，質疑新竹市長高虹安、新竹市立委鄭正鈐遭罷免，是為新竹市前市長林智堅護航，並提出四點訴求，希望檢調全面徹查，盡速重啟棒球場。

國民黨團書記長王鴻薇表示，新竹棒球場耗費人民納稅錢12億元，但到目前為止，只打過一場賽事，造成國手受傷後，就從此沒有辦法再打球，而新竹棒球場到底有什麼樣的大秘寶，也在一些故意的干擾之下，始終沒有辦法真相大白。所幸這幾天新竹棒球場在沒有安全之虞，新竹市政府開挖後發現球場下面充滿了建築廢棄土，包括紅磚、廢石、沙石、塑料廢品，「真的挖到大秘寶了」。

「新竹棒球場一旦開挖真的是臭不可聞，有多少工程廢棄物在現場。」王鴻薇說，新竹市政府先前一直沒有辦法開挖，是因為廠商一直在做工程保全的訴訟，近日終於可以挖了，以現在廢棄物清運費用計算，利益起碼高達1億3000萬元，這讓大家不禁要問，當時是怎麼驗收過關的呢？

王鴻薇質疑，時任新竹市長林智堅曾對媒體說「過去8年，我親自巡查監工」，結果挖出一堆亂七八糟的工程廢棄物，而這次大惡罷過程裡面，新竹市是唯一一起罷免市長、立委的地方，是擔心林智堅執政下的大秘寶繼續被挖出嗎？是為了護航林智堅？如果罷免成功，還有人會去監督嗎、追查嗎？

「草菅人命蓋球場，傷害球員林智堅，」國民黨團首席副書記長羅智強直言，新竹棒球場就是民進黨荒謬施政的一個縮影跟照妖鏡，不只石塊、紅磚、廢電線、塑料製品、寶特瓶多到可以堆起數個小山丘，更扯的是連混泥土結構都被技師公會判定未達安全程度，這不是草菅人命，什麼是草菅人命？當球迷在球場座位上看球時，林智堅蓋的是一個結構安全不達標的建築物，球迷的命有放在心上嗎？連在球場打球的球員都會受傷，對得起所有為國家爭光的球員嗎？

羅智強指出，高虹安助理費案涉貪11萬元，一審判7年4個月，而林智堅草菅人民的球場涉案金額12億，檢方拖拖拉拉到現在，請問進度在哪裡？有沒有去徹查林智堅跟廠商的關係及金流，如今卻要搞大罷免，把能夠監督球場弊案的立委罷免掉，有道理嗎？這是民進黨赤裸裸的陽謀，要遮蓋新竹大秘寶，相信新竹市民會看得很清楚。

最後，鄭正鈐提出四點訴求，檢調必須全面徹查，追究相關責任，絕不容姑息；徹底檢討覆土重量問題，全面提升結構安全；全面改善排水系統，確保場地維持最佳狀態；加速球場修復，盡速重啟棒球場。