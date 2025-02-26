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藍喊比照吳春城辭職 沈伯洋：被提名立委後已放棄申請標案
民眾黨立委吳春城因狀世代爭議辭職，國民黨議員質疑民進黨立委沈伯洋接受國外組織援助，也應辭職。沈伯洋說明，他被提名不分區立委後，就辭掉所有理事長職位，藍營議員質疑的民主實驗室，在他被提名後便直接宣布放棄申請任何政府標案，到底哪裡一樣？
吳春城推動壯促法期間遭質疑利益迴避，最終辭職，國民黨新北市議員陳偉杰、蔡淑君、戴湘儀質疑，傳聞沈伯洋任台灣民主實驗室執行長期間，自2020年起接受美國「開放社會基金會」的資助，約台幣4423萬元，攻擊國內其他政黨人士，沈卻始終無法交代金流及外援人是誰。
對此，沈伯洋在臉書發文回擊，吳春城的問題在於提了圖利自己的法案，當立委的同時還兼自己協會的理事長，並在有影響力的情況下讓協會拿到政府標案。
沈伯洋表示，他提國安法案一直被民眾黨擋，被提名不分區後，就辭掉所有理事長職位，民主實驗室在他被提名後，直接宣布放棄申請任何政府標案，到底哪裡一樣？
他說，自己原本是民間學者，成立民間組織，研究中國議題，拿各國研究經費是犯罪嗎？讀書和做研究對國民黨來說是犯法的？國民黨真的覺得這是一個問題？這樣要辭職？這些議員是在害國民黨現在的立委吧？
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