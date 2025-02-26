美跨黨派眾議員提法案 全面解除美台交往限制

「川普1.0」交棒拜登前曾廢除美國與台灣交往自我施加的限制，拜登上任後部分限制「歸位」，如今盧比歐掌國務院，外界高度關注相關準則去留。3名跨黨派眾議員今天提出法案，要求國務院制定計畫解除仍存的限制。

共和黨眾議員華格納、民主黨眾議員康諾里、民主黨眾議員劉雲平今天提出「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance Implementation Act），要求國務院尋找機會解除美台交往仍然存在的自我限制，並制定具體計劃來落實。

根據法案，美國國務卿必須定期檢視對台交往準則，這些檢視及更新的評估必須說明現行準則是否能深化並擴大美台關係、體現雙邊關係價值、優點及重要性。

法案指出，對台交往準則也必須充分考量到台灣是一個民主夥伴，也是尊重普世人權及民主價值的自由開放社會。相關準則需確保處理與台灣關係的方式反映雙邊長期、全面且以價值為基礎的互動，及有助於和平解決兩岸議題。

華格納（Ann Wagner）透過聲明表示，中國執意要對台灣施加影響，並擴大其敵對影響力，損害全世界。 台灣是美國強而有力的夥伴，「我們不能也不會讓中國共產黨威脅我們在印太區域的盟友及資產。」

華格納說，這項法案將深化美台關係，並向世界發出「美國永遠不會向共產中國低頭」的訊息。

「美國現在比以往任何時候都更有必要向我們的朋友及盟友台灣展現堅定支持」，康諾里（GerryConnolly）說。

劉雲平（Ted Lieu）則指出，這項跨黨派法案用意在確保政府在制定對台準則時諮詢國會，「將使我們能夠以更統一的方式協調美台關係，強化雙邊重要夥伴關係。」

他說，台灣是美國和國際社會的重要合作夥伴。隨著中國政府對美國區域夥伴及世界施加更大壓力，美國政府努力支持台灣至關重要。

2021年1月，時任美國國務卿蓬佩奧（MikePompeo）在卸任前夕宣布取消美國政府對台政策自我施加的限制，廢除所有對台聯繫準則。拜登政府上任後恢復準則，但放寬雙邊交往，允許美國官員常態性在聯邦機構接待台灣官員，也能前往駐美代表處與台灣官員會晤。

「台灣保證實施法案」2023年獲眾議院高票通過，但於參議院止步。