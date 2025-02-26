美議員：台灣內部不能有國安分歧 減軍費釋錯誤訊息

美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾今天表示，台灣須更積極提升自衛能力。當台灣釋出減軍費的訊息，或內部出現相關辯論時，「我認為這釋出錯誤訊息」，台灣內部不能對國安重要性產生分歧。

華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）上午舉行「美國國會將如何處理美中關係」座談，穆勒納爾（John Moolenaar）及委員會民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）出席。

共和黨籍的穆勒納爾在回應美國國會可以採取哪些步驟來強化在台海乃至印太的嚇阻力時，表示國會在提供台灣資源方面已有行動，持續加快兌現美國對台灣的軍售交付承諾。

「我認為，台灣強化並支持自身防禦至關重要。當他們（台灣）釋出削減軍事開支的訊息，或者至少在台灣內部出現這樣的辯論時，這讓我感到憂心。我認為這釋出錯誤訊號」。

穆勒納爾說，美國總統川普（Donald Trump）是談判大師，而川普的談判目標之一，就是讓台灣強化對自身防衛的承諾。「我認為這是台灣需要聽到的重要訊息」。台灣內部不能在國家安全問題上產生分歧。

穆勒納爾以中國承諾香港「一國兩制」，但並未兌現為例，指出如果外界想知道中共在台灣的影響力擴大後，台灣可能會面臨何種局面，香港現況就是一例。

穆勒納爾重申，「在多個層面上，我們希望看到台灣對自身軍事能力及國家安全方面投入更多資源」。

他也說，美國應該與日本、南韓和菲律賓等志同道合、看到中國愈來愈具侵略性行動的盟友合作。

在約1小時的座談中，民主黨的克利什納穆希至少兩度呼籲川普，未來與中國領導人習近平會晤時，不要讓中共以貿易為幌子牽扯其他議題，最終可能以某種方式損害美國的安全地位，而「我最關切的就是台灣」。

克利什納穆希表示，美國不應該放棄美中關係正常化期間向台灣人做出的「六項保證」。美國遵循一中政策，這可以理解，但美國也向台灣做出這些承諾，例如不會事先就對台軍售議題諮詢中國。

「六項保證」涉及軍售的條文為：美國不會設定停止對台軍售日期、不會修改台灣關係法相關規定，以及不會在決定對台軍售前和中國諮商。

克利什納穆希指出，中共將試圖在美中會談中削弱這些保證。因此國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）及國務卿盧比歐（Marco Rubio）等熟悉相關概念的人，應該持續確保美國維繫這些保證。

「在削弱台灣嚇阻能力、地位或自衛能力方面，我們必須特別謹慎，因為這正在損害我們的國家安全。我們不能因為減弱自身的嚇阻態勢，而增加印太區域發生衝突的可能性」。

今天的座談會是由前白宮國安會中國、台灣及蒙古事務主任何瑞恩（Ryan Hass）主持，他對中央社表示，就他所知，盧比歐昨天解凍對台灣及菲律賓的軍援。美國國務院下午回覆，對此沒有任何評論。