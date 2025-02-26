民調逾6成挺普發1萬 藍委首案排審「看誰敢擋」

去年稅收超徵五千二百八十三億元創新高，國民黨智庫昨公布民調，逾六成六民眾支持還稅於民、普發現金一萬元。國民黨立委賴士葆說，若順利擔任財政委員會召委，首案就會排審，看民進黨立委誰敢擋這案。

行政院長卓榮泰答詢時表示，實徵數超過預算數，除增加還本、減少舉債，也可用特別預算，用在人民需要的地方，過去也有發現金的例子，但不要固定只能怎麼用，影響政府財政彈性。

國民黨將普發現金一萬元列為本會期優先推動法案，黨主席朱立倫昨表示，政府超徵創歷史新高，部分應還錢於民，部分還債及做公共建設，這是最直接且民眾最有感，美國、新加坡做得到，台灣是不是也應該做？這是國民黨關心的重點。

國民黨智庫副執行長柯志恩公布民調，六成六民眾支持普發現金一萬元、二成九民眾反對；其中，在桃竹苗及高屏澎地區更獲得七成二民眾力挺。在年齡層分布方面，卅至卅九歲受訪民眾，有九成一支持、百分之六點三反對；在四十至四十九歲，也有七成七支持、二成反對；七十歲以上，支持度則為五成三，三成三反對。民調委託十方公司以市話調查，期間為二月廿日至二月廿二日，有效樣本為一○六八份，在百分之九十五信心水準下，抽樣誤差為正負百分之三。