吳春城辭立委 劉書彬遞補

民眾黨立委吳春城深陷「壯世代政策及產業發展促進法」圖利家族企業爭議，昨在立院質詢時宣布請辭。按民眾黨二○二四年不分區立委候選名單，將由東吳大學政治系教授劉書彬遞補。民進黨發言人吳崢質疑，請辭到底是負責，還是斷尾求生？

立法院新會期昨開議，邀行政院長卓榮泰施政報告，吳春城質詢時表示，有人嘲笑壯世代是「賺世代」，但去年他到立院發現很多不友善政策歧視高齡，欣慰的是經過溝通壯世代理念，有些部會已改善年齡歧視政策，「我來立院的任務已經完成，哈利路亞。」他說自己推動這麼多政策，為中央部會鞠躬盡瘁，「有部會首長付過我一毛錢嗎？」如今被糟蹋到這種程度，真是天道何在。

吳春城坦言，當「壯世代政策與產業發展促進法」通過時，認為應交棒給新戰力，然而爆發的攻擊事件，他選擇留下清理戰場，十天前已向黨主席及秘書長報告辭職計畫。他以「一個決定、一個目標、四個心聲」表達辭職心志，並決定改做傳教士，要讓壯世代傳揚世界。

民眾黨主席黃國昌昨證實，上周就已當面慰留吳春城，儘管不捨，也只能選擇尊重。

儘管吳春城辭去立委職務，仍具黨員身分，針對捲入壯世代相關爭議，民眾黨中評會上周立案調查，目前進入分配調查委員階段，未來不排除邀當事人說明。

針對吳春城「閃辭」立委，民進黨立委郭國文引用民眾黨立委黃珊珊曾說過的話「沒錯幹嘛辭職」，質疑吳春城在金錢與權力之間，選擇繼續金錢遊戲。

吳崢則質疑，吳春城以預算勒索部會圖利自家的爭議，民眾黨仍無法解釋清楚，請辭到底是負起責任，還是斷尾求生？呼籲黃國昌別再護航。