觀察站／閣揆邊喊團結 邊吵架

立法院新會期開議首日，行政院長卓榮泰在施政總質詢前，一番「朝野必須和解共生」言猶在耳，但卓揆先是施政報告脫稿開嗆藍白刪砍總預算，上了備詢台後，也對「和解共生」言行不一，幾度對在野立委板起臉、疾言厲色，讓新會期在第一天就蒙上陰影。

施政報告中，卓榮泰以去年世界十二強棒球賽為例表示，只要朝野、中央和地方、政府與民間團結一致，將能持續寫下屬於中華民國台灣、也鼓舞世界的成功故事；今日的成功，奠基於過去的努力，明日的榮耀，是因為今日的團結。但卓榮泰似乎忘了，棒球不是一個人就能打好，團結更是要從自身做起。

施政總質詢開始後，國民黨團總召傅崐萁質詢，目前全世界都身處經貿大戰之中，但我們的執政黨卻在國內搞起大罷免，台灣及閣揆為台積電做了什麼？即使在野質詢尖銳，但卓榮泰以「上午冗長的報告你不聽，現在要我說明？」回覆，語帶挑釁，逞口舌之快，更是點燃朝野戰火。

隨後討論到台美經貿關係，傅崐萁大嗆執政黨說引進美國萊豬就能加入ＦＴＡ、ＣＰＴＰＰ，結果沒一件能做到，卓榮泰沒正面回應，反而拉高分貝大酸傅「在議場不要用這種看好戲的方式」，氣得傅拍桌痛罵「什麼叫看什麼好戲？」最後立法院長韓國瑜化身和事佬打圓場，兩人火爆對話才結束。

卓榮泰報告中多次強調朝野要和諧，但開議日就爭鋒相對。卓榮泰真有心促進立院和諧，應拿出誠意從自己做起；若對總預算、財劃法有不同意見，就拿出解套方案來協商，而不是一味提出覆議、聲請釋憲，讓朝野衝突一再原地踏步。