卓揆施政報告開嗆 在野批：該下台

立法院新會期昨天開議，邀請行政院長卓榮泰施政報告及備詢，但卓揆上台前，國民黨立委一擁而上，高舉「高官爽烤肉、百姓塞急診」、「發現金一萬元，還錢於民」標語，並喊「謊言政府、詐騙治國」；民進黨立委則回嗆「我們要開會」，場面一度混亂。

立法院長韓國瑜見朝野互相叫囂，一度出手維持秩序，請卓先回座位，並呼籲立委「坐下來」，最後國民黨立委舉牌杯葛約七分鐘後，離開議場以示抗議，卓揆因而順利上台施政報告，民進黨立委留在現場鼓掌歡迎。

總預算僵局未解，卓榮泰報告時，雖藉世界十二強棒球賽強調團結，卻也質問在野：當地方預算都在增加，國家經濟也在成長，為何中央預算卻比去年少，「難道新增項目都不要做，哪一項不重要？」藍營批評，窒礙難行還來報告？白營也嗆，若堅提覆議，就放馬過來。

卓榮泰報告時表示，行政、立法應合作推動福國利民法案；他也引用韓國瑜的話及去年世界十二強棒球賽為例，強調「團結比什麼都重要」。

針對今年度總預算案遭在野大幅刪減，卓揆解釋，今年度中央政府總預算規模為新台幣三兆一三二五億元，較去年增加二八○六億元，是因為有許多新增項目，「就是有這些新增的項目，才會比較高。」他細數今年多項新增政策及計畫後，反問：「哪一項不重要？哪一項可以不要做？」

卓榮泰說，六都的預算增加，地方政府預算增加，國家經濟成長也在增加，「為什麼中央政府預算卻必須要比去年少，難道我們新增的項目都不要做嗎？」當前經濟成長快速，公共服務的量能也要增加，所以三兆一三二五億元的歲出預算，不是沒有道理，請立院立委理解、支持。

不過，國民黨團總召傅崐萁批評，預算創歷史新高的政府，竟被卓榮泰稱窒礙難行，無法執政就該下台，竟還寡廉鮮恥到立法院報告，「不是說窒礙難行嗎？為什麼要來做施政報告？」這彰顯「詐騙政府、謠言治國」，賴總統該換閣揆就該換。

民眾黨立委張啓楷表示，民眾黨團已多次呼籲行政院不要提覆議，「如果繼續堅持，那就放馬過來」，賴政府散播謊言製造社會對立，故意為大罷免再添柴火，「那你們就放馬過來，覆議案還是不會過。」

卓自認「史上最覆議」行政院長

由於新政府上任以來，行政院已二度提出覆議，傳出明天還可能針對總預算提出覆議。民進黨立委吳思瑤質詢時，問卓榮泰自認是最怎樣的行政院長？卓回應，他認為自己是史上最「覆議」的行政院長；吳聽聞後笑了兩聲，卓也面露尷尬笑容吐了舌頭。

對於行政院是否明天將針對總預算案提覆議，卓榮泰昨未鬆口，僅稱主計總處、財政部及多名公法、財政學者等，還在研究合法合憲的救濟，一旦認定，將依序完成。至於大罷免是否為立院僵局解方，他說，人民有其主張的權利，最終期待有和諧的政治環境、團結進步的社會。