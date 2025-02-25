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台灣隊晉級WBC正賽 日台協會、AIT發文致賀

中央社／ 台北25日電

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊以6比3戰勝西班牙，晉級WBC正賽，美國在台協會日本台灣交流協會官方臉書第一時間致賀，日本台灣交流協會更表示，「我們明天WBC見」。

美國在台協會（AIT）也在臉書發文表示，「恭喜台灣打進2026世界棒球經典賽，台灣加油！」

經典賽資格賽台灣25日爭最後1張晉級正賽的門票，台灣隊火球男莊陳仲敖、徐若熙、孫易磊、曾峻岳輪番登板，加上打線串聯、觸擊戰術奏效，終場以6比3擊退西班牙，順利打進明年的世界棒球經典賽。

日本台灣交流協會在比賽結果出爐第一時間，就在官方臉書發文表示，「恭喜台灣」、「TEAMTAIWAN」，還說「我們明年WBC見！」

日本台灣交流協會貼文一出，10分鐘就吸引超過1000人按讚，網友讚日本台灣交流協會「秒恭喜」，也向日本道謝，還有網友打趣地說，「日本終於有機會可以復仇了」，意即台灣對去年在12強賽擊敗日本奪冠。

日本台灣交流協會 美國在台協會

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