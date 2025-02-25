民團提案公投 訴求廢止選罷法與憲訴法修法內容

立法院去年三讀修正通過的憲法訴訟法與公職人員選舉罷免法，已經由總統公布。民間團體「人民作主志工團」提案公投，訴求廢止選罷法與憲訴法修法內容，提案主文與名冊已送交中選會。

立法院去年12月20日三讀修正通過憲訴法與選罷法部分條文，憲訴法方面，規定參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。選罷法則規定，罷免案提議人及連署人名冊應附身分證正反影本；若冒用他人個資連署，處5年以下有期徒刑、拘役或科新台幣100萬元以下罰金。

據中選會公告，針對憲訴法提出的公投主文為，「您是否同意立法院於2024年12月20日就憲法訴訟法第30條增訂第2項即『前項【按指：憲法法庭判決前】參與評議之大法官人數不得低於十人。作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於九人』（嗣由總統於2025年1月23日公布）之規定，應予廢止？」

此外，「人民作主志工團」也在臉書（Facebook）宣布，今天已將針對選罷法的3案公投提案送交中選會。首案主文為「您是否同意立法院於2024年12月20日就公職人員選舉罷免法第76條第3項及第79條第1項之修正，即罷免案之提議人於『提議』時需附上提議人國民身分證正反面影本（嗣由總統於2025年2月18日公布）之規定，應予廢止？」

第2案為「您是否同意立法院於2024年12月20日就公職人員選舉罷免法第80條第4項及第83條第1項之修正，即罷免案之連署人於『連署』時需附上連署人國民身分證正反面影本（嗣由總統於2025年2月18日公布）之規定，應予廢止？」

第3案為「您是否同意立法院於2024年12月20日就公職人員選舉罷免法增訂第98條之2即「利用他人個人資料，未經同意偽造、假冒提議或連署者，處五年以下有期徒刑、拘役或科新台幣一百萬元以下罰金」（嗣由總統於2025年2月18日公布）之規定，應予廢止？」

根據公民投票法規定，今年8月23日為公投日，主管機關應於公投日90天前公告公投案編號、主文等，不過，實際日期依中選會公告為準。

人民作主志工團張姓副團長告訴中央社記者，他們是公投法最原始倡議團體，這4案公投跟人權有很大關聯，所以才決定站出來。雖然要趕上8月投票非常趕，甚至二階連署要湊到40萬份以上比較保險，但會大力宣傳電子連署、並與罷免團體一起努力，「相信台灣人民有意志就可以辦成」。

根據中選會網站，公投可分為提案、連署與投票3大階段，第一階段提案人數，須達最近一次總統副總統選舉人總數萬分之一以上；第二階段連署人數，應達最近一次總統副總統選舉人總數1.5%以上，且應於6個月內完成。若進入投票階段，有效同意票數須多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額1/4以上，就算通過。