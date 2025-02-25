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跟隨連戰18年！府前發言人丁遠超辭世 享壽68歲
總統府前發言人丁遠超因病逝世，享壽68歲，後續相關治喪事宜，仍待家屬進一步說明。丁遠超跟隨前副總統連戰18年，連戰卸任黨公職後，仍由丁擔任其辦公室主任一職。
國民黨稍早表示，感謝丁遠超對國家與黨的貢獻，期望逝者安息，後事圓滿，家屬節哀保重。
丁遠超1957年生，淡江大學中文系畢業，曾任職媒體記者、總統府發言人室新聞官、總統府公共事務室副主任等，在連戰擔任副總統與國民黨主席期間擔任其辦公室主任。
2018年傳出丁遠超離開主任職務，當時丁遠超回應，是因動了小手術，連戰勸他回家養病，更告訴他好好照顧身體。
媒體報導指，丁遠超十多年前罹癌，遠赴日本治療後又復發，近年病況愈趨嚴重。據傳是因滑倒發生意外，住院後身體轉趨惡化，今不幸離世。
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