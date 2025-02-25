提高軍人待遇列優先法案 國民黨團：這才是真正愛台灣

國民黨立院黨團今天傍晚表示，將針對保障國軍官兵權益、協助國軍募兵留才等相關法案，列為黨團優先法案，協助國軍留才、募兵，也更希望朝野各黨團共同支持，盡速於第三會期完成立法。

國民黨團表示，近年我國國家安全防衛任務嚴峻，不論義務役、自願役勤務及演訓頻度遽增，軍人自願離退人數更是逐年暴增，國軍自2020年起至2024年編現比短短4年減少近10%。軍事人才快速流失，不但衝擊國家安全，更無法滿足軍事武器現代化，對高階人力的需求。

國民黨團指出，沒有足夠有戰力的國軍，何來保衛中華民國，保衛台澎金馬的安全。國民黨團為捍衛國家安全、保障國軍官兵權益、協助國軍募兵留才，特提出修正「軍人待遇條例第5條條文修正草案」、「軍人待遇條例第6條條文修正草案」、「軍人保險條例第10條及第16條條文修正草案」、「國軍退除役官兵輔導條例增訂第27條之2條文草案」等4項法案，列為本會期黨團優先法案，以協助國軍留才、募兵，也更希望朝野各黨團共同支持，儘速於本會期完成立法。

國民黨團提到，民進黨執政以來，台海關係日益緊張，國軍官兵業務繁重，以工時而論，基層國軍官兵平均工時所得比24小時便利商店店員都不如，因此特修正軍人待遇條例，新增「志願役加給」、「戰鬥部隊加給」、「超時加給」，並新增官兵待遇隨物價調整條款，並明定官兵待遇不得低於最低工資法所定最低工資。

國民黨團強調，照顧國軍不能只喊口號，不僅在待遇上要提升，在津貼及福利也是一併調整，2024年國軍官兵應付軍人保險的35%之保費，決算數僅16.47億元，黨團提案刪除自付比例條款，改為由政府編列預算全額撥補，以實際行動讓國軍官兵在領每月餉條時有感所得實質增加，以吸引優秀人力加入國軍。同時照顧及減輕所有離退官兵經濟壓力，增訂所有依法領取退休俸之官兵不論官階皆可請領子女教育補助費，以安軍心。

國民黨團總結，面對軍隊主動離退人數暴增之現實壓力，政府不能只想著買高、精、堅的武器，有精良的武器也要有一流的人才執行操作，才能真正保衛國家安全。今日國民黨團的修法，就是要為國軍留才、吸才。有強大的國軍，才能有強大的國防，這才是真的愛台灣、愛國軍。賴政府聽到了嗎？