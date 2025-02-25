卓榮泰：若調整國定假日 盼付出成本最低變化最少

民進黨立委吳思瑤今天質詢，關心國定假日天數調整議題，試問行政院立場。行政院長卓榮泰表示，希望能採全國一致性原則，也希望以社會付出成本最低、變化最少的方式來增加，大家能公開理性討論。

立法院會今天邀請卓榮泰進行施政方針及施政報告，並備質詢。吳思瑤詢問，關於國定假日天數調整議題，目前有19個立委版本，試問行政院立場為何？

卓榮泰表示，目前的國定假日，1年有115天或116天，這是符合立法院過去所做的附帶決議文字，而現在有聽到很多聲音，希望能多增加，但增加會超出（附帶決議）。

卓榮泰指出，要增加哪些節日、增加幾天，必須要對民眾、國家有意義，因此他希望能採全國的一致性原則，以及要以社會付出成本最低、變化最少的方式來增加，若在此狀況下大家能公開理性討論。

卓榮泰表示，至於最近各界提到的7天假，他要強調，沒有所謂7天假要不要還的問題，因為落實周休二日後，7天假就取消，而且現在95%的民眾都有落實周休二日。

吳思瑤追問，政府是否要提對案修法還是傾向用行政命令。內政部長劉世芳表示，希望能維持現狀，因為19個立委版本，都會有特別身分的人要特別放假，而且制度建立時要有共識，若各方在沒有共識前，貿然把國定假日法變成法律案，恐怕會有很多不同的爭議。