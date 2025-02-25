快訊

經典賽Live／中華隊與西班牙生死戰 莊陳仲敖先發、高宇杰DH

跟隨連戰18年！府前發言人丁遠超辭世 享壽68歲

板橋合宜住宅21樓竄大火 80消防人員到場搶救中…傷亡不明

卓榮泰：若調整國定假日 盼付出成本最低變化最少

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
行政院長卓榮泰赴立院進行施政報告並備詢。記者胡經周／攝影
行政院長卓榮泰赴立院進行施政報告並備詢。記者胡經周／攝影

民進黨立委吳思瑤今天質詢，關心國定假日天數調整議題，試問行政院立場。行政院長卓榮泰表示，希望能採全國一致性原則，也希望以社會付出成本最低、變化最少的方式來增加，大家能公開理性討論。

立法院會今天邀請卓榮泰進行施政方針及施政報告，並備質詢。吳思瑤詢問，關於國定假日天數調整議題，目前有19個立委版本，試問行政院立場為何？

卓榮泰表示，目前的國定假日，1年有115天或116天，這是符合立法院過去所做的附帶決議文字，而現在有聽到很多聲音，希望能多增加，但增加會超出（附帶決議）。

卓榮泰指出，要增加哪些節日、增加幾天，必須要對民眾、國家有意義，因此他希望能採全國的一致性原則，以及要以社會付出成本最低、變化最少的方式來增加，若在此狀況下大家能公開理性討論。

卓榮泰表示，至於最近各界提到的7天假，他要強調，沒有所謂7天假要不要還的問題，因為落實周休二日後，7天假就取消，而且現在95%的民眾都有落實周休二日。

吳思瑤追問，政府是否要提對案修法還是傾向用行政命令。內政部長劉世芳表示，希望能維持現狀，因為19個立委版本，都會有特別身分的人要特別放假，而且制度建立時要有共識，若各方在沒有共識前，貿然把國定假日法變成法律案，恐怕會有很多不同的爭議。

卓榮泰 國定假日 行政院

延伸閱讀

稱面對違憲、肉桶法案最多 卓榮泰自虧：史上最覆議的閣揆

支持壯世代返職場？ 卓榮泰：勞動部已提勞動人力新規畫

身陷壯世代爭議 吳春城辭立委做傳教士

卓榮泰施政報告完畢 國民黨團酸：窒礙難行還來報告？

相關新聞

跟隨連戰18年！府前發言人丁遠超辭世 享壽68歲

總統府前發言人丁遠超因病逝世，享壽68歲，後續相關治喪事宜，仍待家屬進一步說明。丁遠超跟隨前副總統連戰18年，連戰卸任黨...

立院質詢淪小學生吵架？傅崐萁舌戰卓榮泰 韓國瑜也看不下去

立法院今日開議，行政院長卓榮泰赴立院進行施政報告並備詢。國民黨立委傅崐萁問及美國總統川普進行貿易戰，不排除對半導體提高關...

朱樹勳辭世 臉書感念恩師：沒有朱P就沒有柯文哲

心臟外科權威朱樹勳教授於今日上午9點辭世，曾獲朱樹勳提攜的民眾黨前主席柯文哲，今在在個人臉書對朱樹勳表達敬意。貼文也感謝...

林岱樺為高喊「政治干預司法」道歉 傳全因賴清德這句話

民進黨立委林岱樺今天為日前一席言論稱「政治干預司法，司法干預初選」表示道歉。傳出林岱樺道歉原因，是在前天賴清德總統邀集民...

提高軍人待遇列優先法案 國民黨團：這才是真正愛台灣

國民黨立院黨團今天傍晚表示，將針對保障國軍官兵權益、協助國軍募兵留才等相關法案，列為黨團優先法案，協助國軍留才、募兵，也...

卓榮泰：若調整國定假日 盼付出成本最低變化最少

民進黨立委吳思瑤今天質詢，關心國定假日天數調整議題，試問行政院立場。行政院長卓榮泰表示，希望能採全國一致性原則，也希望以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。