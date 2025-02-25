快訊

經典賽Live／中華隊與西班牙生死戰 莊陳仲敖先發、高宇杰DH

跟隨連戰18年！府前發言人丁遠超辭世 享壽68歲

板橋合宜住宅21樓竄大火 80消防人員到場搶救中…傷亡不明

劉書彬證實遞補吳春城擔任立委 投身教育及文化委員會

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
東吳大學政治系教授劉書彬。記者葉信菉／攝影
東吳大學政治系教授劉書彬。記者葉信菉／攝影

民眾黨立委吳春城今天宣布請辭立委職務，東吳大學政治系教授劉書彬表示，很驚訝聽到公開辭職的消息，自己將接替吳春城擔任立委，持續在立法院教育及文化委員會監督相關部會，未來還要向優秀的前輩交流經驗，期待能夠很快適應國會新生活。

吳春城深陷壯世代爭議，今天宣布辭去立委職務，按照民眾黨2024年不分區立委名單排序，遞補人選為東吳大學政治系教授劉書彬。

劉書彬稍早在臉書發文表示，很驚訝看到吳春城公開辭職的消息，也很佩服其長期關心的壯世代權益，能夠在短短一年內轉換為架構性的制度保障，完成「壯世代政策與產業發展促進法」的立法程序，吳春城辭職有其諸多考量，重要的是完成階段性任務。

劉書彬指出，接替吳春城擔任立委責任重大，未來將在教育及文化委員會關注國內時政，扮演監督教育部、文化部、故宮博物院、國科會等業務。

劉書彬說，她出身政治學界，畢業於東吳大學，留學德國後回台，目前也在東吳大學政治系任教，屬於高教工會的一份子，過去在學界耕耘多年，希望透過實際政治行動回饋社會，尤其教育是國本，也是多數人翻轉人生的重要機會，少子化衝擊是國安問題，更是衝擊教育發展。

劉書彬表示，透過監督行政院和立法修法，未來將在立法院促進高等教育的競爭力，健全學校退場機制保障師生權益，同時也希望強化高中小學生的基礎學科能力。此外，重視品德教育、遏制毒品、避免校園霸凌等議題，也都將是自己關注的重點。

劉書彬也說，文化影視產業是國家軟實力的基礎，如何多元包容與提升競爭力，促進國內融和和台灣國際地位提升，期待與各界交流集思廣益促成，她身為政界新鮮人，還要向立委前輩觀摩、交流經驗，期待能夠很快適應國會新生活，努力並歡喜學習成長。

吳春城 東吳大學 辭職

延伸閱讀

證實上周慰留吳春城 黃國昌批：民進黨時空錯置的抹黑

吳春城辭立委 民進黨批煙霧彈：黃國昌不要護航圖利法案

支持壯世代返職場？ 卓榮泰：勞動部已提勞動人力新規畫

身陷壯世代爭議 吳春城辭立委做傳教士

相關新聞

跟隨連戰18年！府前發言人丁遠超辭世 享壽68歲

總統府前發言人丁遠超因病逝世，享壽68歲，後續相關治喪事宜，仍待家屬進一步說明。丁遠超跟隨前副總統連戰18年，連戰卸任黨...

立院質詢淪小學生吵架？傅崐萁舌戰卓榮泰 韓國瑜也看不下去

立法院今日開議，行政院長卓榮泰赴立院進行施政報告並備詢。國民黨立委傅崐萁問及美國總統川普進行貿易戰，不排除對半導體提高關...

朱樹勳辭世 臉書感念恩師：沒有朱P就沒有柯文哲

心臟外科權威朱樹勳教授於今日上午9點辭世，曾獲朱樹勳提攜的民眾黨前主席柯文哲，今在在個人臉書對朱樹勳表達敬意。貼文也感謝...

林岱樺為高喊「政治干預司法」道歉 傳全因賴清德這句話

民進黨立委林岱樺今天為日前一席言論稱「政治干預司法，司法干預初選」表示道歉。傳出林岱樺道歉原因，是在前天賴清德總統邀集民...

提高軍人待遇列優先法案 國民黨團：這才是真正愛台灣

國民黨立院黨團今天傍晚表示，將針對保障國軍官兵權益、協助國軍募兵留才等相關法案，列為黨團優先法案，協助國軍留才、募兵，也...

卓榮泰：若調整國定假日 盼付出成本最低變化最少

民進黨立委吳思瑤今天質詢，關心國定假日天數調整議題，試問行政院立場。行政院長卓榮泰表示，希望能採全國一致性原則，也希望以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。