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恐釀城鄉差距擴大 卓榮泰：希望有更充裕時間與地方討論財劃法

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照

立法院去年底三讀通過財政收支劃分法修正案，行政院卓榮泰今（25日）表示，期望有更充裕的時間與地方討論財劃法，目前的結構會讓地方覺得「我拿了一百塊，可能我要做的事情會更多」，秉持不希望增加地方負擔的原則，正請財政部精確合理計算。

卓榮泰在答覆民進黨立委陳俊宇時，說明行政院對財劃法的立場，他並未透露行政院會不會提出覆議。

卓榮泰表示，新版財劃法會造成未來城鄉差距擴大、事權歸屬不清等問題，而他認為，中央和地方的財政與事權要分清楚，才能各司其職並負責，期望有更充裕的時間和地方再談。

卓榮泰表示，財政部也需要時間算得更精確，算出來之後絕對不是中央集權又集錢，而是能分給地方，讓地方政府能夠承接，這是行政院目前的原則，希望還有機會重新審議財劃法。

卓榮泰 行政院 財劃法

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