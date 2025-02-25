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藍喊超徵稅收普發一萬元 卓榮泰：不要固定只能怎麼用

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰赴立院進行施政報告並備詢。記者胡經周／攝影
行政院長卓榮泰赴立院進行施政報告並備詢。記者胡經周／攝影

立法院今日開議，行政院卓榮泰赴立院進行施政報告並備詢。針對超徵稅收，國民黨立委傅崐萁質詢時關注國民黨立院黨團日前提出的「還錢於民」，問是否普發現金？卓揆說，用特別條例、特別預算的方式，可用在人民需要地方，過去也有發消費券、現金等，不要固定到只能怎麼用，對政府財政彈性會無法因應。

傅崐萁說，連續4年超徵稅收共1兆8700多億，連估算國家稅收都不估出來。他頓悟估錯是有原因，是因為這些稅課收入25%照舊制要給地方政府，這些錢沒有估算到就不用給地方政府，一級的國家詐欺術。

卓榮泰說傅崐萁算錯了，不要繼續往下算，請財政部長莊翠雲來算。莊接話，表示中央統籌分配稅款預算會算12個月，但實徵數超過預算數，實徵數超過的部分依然會給地方政府。

傅崐萁問，1兆8700多億的25%為4676億，會給地方政府？莊翠雲回應，會按照中央統籌分配稅款公式給予，也會提供資料。

傅崐萁接著酸卓榮泰是「最會覆議的行政院長」，卓揆對於總預算、財劃法一定會提覆議，「一定會等到你」。卓揆連說三次，「我是被動的」。

傅崐萁追問，超徵稅收是否還稅於民？卓榮泰表示，實徵數超過預算數，除了增加還債外也減少舉債，這都要算在內 ，用特別條例、特別預算的方式，可以用在人民需要的地方，過去也有發消費券、現金，這都是其中一項，不要固定到只能怎麼用，對政府財政彈性會無法因應。

傅崐萁質疑，2022年民進黨立委也喊過普發一萬元，為什麼其他國家可以做，我國不能做？莊翠雲說，今年超收部分扣除地方稅收後，中央只剩3700多億，超徵屬於地方政府的還是會給地方政府。卓榮泰說，實徵數超過預算數後，減少舉債要算在內。

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