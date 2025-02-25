立院質詢淪小學生吵架？傅崐萁舌戰卓榮泰 韓國瑜也看不下去

立法院今日開議，行政院長卓榮泰赴立院進行施政報告並備詢。國民黨立委傅崐萁問及美國總統川普進行貿易戰，不排除對半導體提高關稅，我國恐受影響，和卓揆爆發言語交鋒。卓揆說，台積電是做代工，課稅是要針對製造業廠商，不一定會遭受到很大的傷害。

傅崐萁一上台先批卓榮泰今早的施政報告冗長。他問，去年觀光逆差900萬人次，逆差消費金額7000億元，請問台灣是寶島嗎？卓揆回應，努力的情況，會是個很好的地方，但是內部一定要攜手合作，他想到花蓮的天祥很漂亮。

傅崐萁提到，亞洲觀光台灣倒數第一名，去年外客785萬，這就是成績單，主計總處天方夜譚說現在平均薪資大家領到6萬，請問為觀光做了什麼？交通部長陳世凱表示，去年是785萬人，比前一年增加140萬人，南韓的逆差為1200萬人。

傅崐萁表示，連香港2月20日的觀光博覽會，交通部都不知不覺，這些是高檔消費客層，現場300多個展位，亞洲主要國家都到了，只有台灣沒有去，台灣唯一去的、自己報名的是花蓮縣，擺了8個展位，讓香港市民認識花蓮，香港、花蓮推動直航也順利成功，也感謝過程中的陸委會的協助，卓內閣麻木不仁。卓榮泰回應，「我們是有訊息的，麻木不仁的話，陸委會就不會協助。」

傅崐萁表示，美國總統川普進行貿易戰、築關稅壁壘，台積電一年產值約1兆8600多億台幣，這是保護台灣的「矽盾」，政府還活在國內大罷免。他問到因應作為？卓榮泰回應，「我早上冗長的說明，你一句都沒聽進去，容許我再念一次？我們有台美經貿工作小組，有經濟外交工作小組，台美經貿工作小組針對台美的晶圓貿易⋯⋯」。

傅崐萁直接打斷卓榮泰，說民進黨講吃了美豬就有台美FTA、就有CPTPP，講的沒有一句有做到，看民進黨還能騙到何時。卓揆也拉高分貝，回嗆「早上完全沒有講到，我們在這個議場裡，你不能用這種『我就看好戲』的方式，這是國家團結一致的時候，我們要一致團結，你要了解我的報告，你要聽，冗長的報告你卻不聽，你現在要我說明。」

傅崐萁回擊，「請你回答，叫看什麼好戲？誰跟你沒有團結？早上報告一小時，回去看你的錄影帶，大家都不要質詢。」卓揆、傅你一句我一句的吵，令立法院長韓國瑜趕忙出面緩頰，表示「基於立法院質詢，要請所有委員跟官員彼此尊重，請官員不要搶答。」

傅崐萁問，如何守護台積電？卓榮泰表示，他們非常重視，但分析結果是台積電是做代工，課稅是要針對製造業廠商，不一定會遭受到很大的傷害，但一絲絲波動都要謹慎，已跟各個廠商業者進行多次談話。

傅崐萁質疑，結論是民進黨政府研判，不會有什麼問題？ITA已經被打破。卓榮泰表示，沒有這個結論，正因應這個情勢，他沒有認為影響不大，不要斷章取義。

傅崐萁說，「國民黨政府創立了台積電，民進黨政府不要出賣台積電」；卓榮泰表示，「放心，絕對不會，會維護台積電的領先地位」。